Le Rolls-Royce Cullinan fait son entrée étasunienne à Pebble Beach

Article par Olivier Beaulieu

Le concours d’élégance de voitures de Pebble Beach en Californie est convoité tant par les consommateurs que par les manufacturiers. On y présente une foule de voitures-concept, de bolides de collection et des véhicules rares. Année après année, les fabricants d’exotiques et de voitures luxueuses se pavanent et présentent leurs plus récentes réalisations. Cette année, Rolls-Royce profite de l’évènement pour procéder au lancement étasunien de son nouveau VUS luxueux, le Cullinan.

Selon Torsten Müller-Ötvös, président-directeur général de la division automobile Rolls-Royce, « le Monterey Car Week est l’un des évènements automobiles les plus prestigieux du monde. Il va donc de soi que la marque de voiture Rolls-Royce soit présente et y présente son tout nouveau VUS, le Rolls-Royce Cullinan. »

Lors du dévoilement américain, l’équipe de Rolls-Royce prévoit disposer quatre Cullinan côte à côte sur la pelouse du Concours d’élégance. On y retrouvera un utilitaire recouvert de la couleur Iguazu Blue, une première pour le constructeur en Amérique du Nord. Les autres véhicules exposés porteront les couleurs Magma Red et Darkest Tungsten.

Le Cullinan est équipé d’un V12 biturbo de 6,75 litres qui développe 563 chevaux et un couple de 627 livres-pied. Une boîte automatique à huit rapports est également incluse, tout comme – pour la première fois dans un Rolls – une transmission intégrale et un système à quatre roues directionnelles. Le VUS obtient aussi une suspension pneumatique, lui conférant un roulement feutré digne de la marque, surnommé le Magic Carpet Ride.