Le routeur qui convient parfaitement aux grosses familles technos

Le routeur TP-Link AX6000 change la donne avec l’exploitation du Wi-Fi 6 qui augmente non seulement la vitesse, mais aussi la largeur de la couverture de notre réseau internet sans-fil.

La famille moderne est de plus en plus connectée. Téléphone cellulaire, tablette, ordinateur portable, ordinateur de maison… Ça, c’est sans parler de toutes les consoles de jeux vidéo qui peuvent être réunies sous le même toit.

Chaque membre de la famille peut être occupé à faire une activité différente. Qu’on diffuse des films et de la musique, joue à des jeux, prenne nos courriels, effectue des travaux scolaires ou du travail de bureau à la maison, ça fait énormément pour un même réseau internet.

Résultat, notre Wi-Fi est plus ou moins efficace, untel ne peut pas regarder Netflix si une telle écoute des vidéos sur YouTube en même temps.

Il y a aussi la portée de notre connexion qui est souvent trop faible. Le routeur est placé dans la pièce familiale centrale pour une question stratégique, sauf que le signal devient trop faible quand on se déplace dans le sous-sol ou dans la cour.

Le Archer AX6000 est muni d’une borne Wi-Fi 6, la nouvelle génération.

Une vitesse impressionnante et toujours optimale

TP-Link a sorti le Archer AX6000, un modèle de routeur qui permet aux technophiles d’exploiter sa connexion internet sans jamais compromettre la qualité de la connexion au réseau.

Le AX6000 est muni d’un Wi-Fi de nouvelle génération, le 802.11ax, ou Wi-Fi 6 pour les intimes. Ce nouveau Wi-Fi a été spécialement conçu avec l’idée que le nombre d’appareils connectés augmente constamment dans nos maisons, de la réalité virtuelle à la domotique en passant par les ordinateurs et téléphones mobiles.

Il a la capacité d’envoyer et de recevoir des données en même temps, ce qui permet d’augmenter l’efficacité de tout le réseau, spécialement la capacité de chargement. Le Wi-Fi 6 double l’étendue de la bande passante ce qui permet d’écouter des films 8K tout en téléchargeant des fichiers volumineux et en contrôlant la domotique sans jamais connaître d’interruption.

Le routeur AX6000 possède 8 antennes, donc plus question que la qualité de la bande passante soit affectée. Ça signifie que peu importe si on diffuse du contenu, qu’on le télécharge ou qu’on joue aux jeux vidéo, la vitesse reste optimale pour tout le monde en même temps.

Le router a 8 antennes pour assurer une couverture étendue.

Une couverture étendue qui couvre tout le terrain

Les 8 antennes assurent aussi que le signal Wi-Fi aura la même puissance dans toute la maison. Il est plus clair donc plus étendu, du garage jusqu’au deuxième étage en passant par la cour, sans aucune interférence.

Si on a plusieurs voisins proches, les interférences qui viennent de leur réseau sans fil peuvent causer des problèmes au nôtre, mais pas avec le routeur Archer AX6000. Il possède la technologie BSS Color qui lui permet d’identifier les dispositifs et les routeurs à proximité pour les ignorer ce qui préserve la stabilité de notre connexion.

La sécurité de la famille avant tout

En achetant un routeur TP-Link, on peut profiter d’un essai gratuit de 3 ans de leur service Home Care, qu’on peut opérer facilement à partir de leur application.

Puisque TP-Link s’est associé avec Trend Micro, on nous offre une suite de protection à même le router. Tous les périphériques connectés à notre réseau sont donc protégés contre certaines menaces externes.

Les sites malicieux sont bloqués, le réseau est protégé contre des menaces intrusives potentielles et si un appareil relié à notre résidence est infecté, il est automatiquement placé en quarantaine pour ne pas contaminer les autres.

Home Care nous donne aussi accès à un contrôle parental complet. Il inclut la possibilité de créer des profils pour chaque membre de notre domicile et ajouter des filtres qui leur correspondent pour facilement gérer le contenu que l’on considère approprié pour eux ou pour programmer une heure de coucher pour qu’ils n’aient plus accès à la connexion.

On parle d’un investissement important par contre à environ 650$.Cependant, si on a une grosse famille ou qu’on utilise plusieurs objets connectés en même temps et qu’on prend en considération le prix des forfaits internet, on préfère qu’il soit 100% efficace.En plus, avec le service Home Care offert gratuitement pendant 3 ans, on est gagnant.

En savoir plus sur le routeur (en anglais)

Acheter le routeur AX6000 de TP-Link sur BestBuy.ca

Article publié sur francoischarron.com le 15 juillet 2020