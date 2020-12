Le salaire minimum passerait à 13,50 $

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonce une proposition de hausse du taux général du salaire minimum de 0,40 $ l’heure, le faisant passer à 13,50 $ l’heure. Le changement serait effectif à partir du 1er mai 2021.

Notons qu’environ 287 000 personnes travaillent au salaire minimum au Québec, dont 164 700 femmes.

«Comme vous le savez, la crise sanitaire a amené son lot de défis tant pour les salariés que pour les employeurs. Néanmoins, considérant le contexte actuel de la crise provoquée par la COVID-19, il importe de faire évoluer le salaire minimum de manière équilibrée et raisonnable, et ce, pour réduire l’incidence de la pauvreté en plus de créer un incitatif au travail», explique M. Boulet.

«Cette augmentation permettrait aux travailleuses et travailleurs ainsi qu’aux entreprises de participer à l’enrichissement collectif. Elle augmentera ainsi le pouvoir d’achat des salariés et aura un effet sur la diminution de la pauvreté tout en respectant la capacité financière de payer des entreprises sans nuire à leur compétitivité», ajoute-t-il.

Cette augmentation de 3,1 % permettrait d’atteindre, pour la période 2021-2022, la cible d’un ratio de 50 % entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen.

Par ailleurs, le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire serait de 10,80 $ l’heure (+0,35 $). Celui payable à un salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises serait respectivement de 4,01 $ (+0,12 $) et de 1,07 $ (+0,03 $) du kilogramme.

Notons que les différents taux de salaire minimum sont déterminés par voie de règlement. Le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail sera publié à la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2020, pour une période de consultation publique de 45 jours.

Article de Stéphane Lévesque, L’Hebdo Journal, Initiative de journalisme local