Le Salon de l’auto ouvre ses portes à Québec

Article par Frédéric Mercier

Les amateurs de voitures de Québec pourront se rincer l’œil cette semaine.

Du 5 au 10 mars, le Centre de foires de Québec accueille l’annuel Salon de l’auto. Encore une fois cette année, les amateurs de bagnoles pourront admirer les plus récents produits de l’industrie automobile.

Parmi les vedettes de cette édition 2019, mentionnons notamment la Toyota Supra, le Lamborghini Urus, le Jeep Gladiator et le Honda Passport.

En plus de pouvoir regarder leurs voitures de rêve de plus près, les visiteurs du Salon de l’auto de Québec pourront mettre à l’essai plus d’une dizaine de véhicules électriques, de la Chevrolet Bolt EV à la Volkswagen e-Golf en passant par la Hyundai Ioniq.

Les amateurs de performances auront aussi de quoi se mettre sous la dent grâce à la zone « essai routier de rêve », réunissant des bolides exceptionnels comme la Jaguar F-TYPE, la Nissan GT-R et la Porsche 718 Boxster sur un parcours d’environ cinq kilomètres.

Une belle façon d’oublier l’hiver, le temps d’une visite au Salon de l’auto!

Où?

Centre de foires de Québec

250 boulevard Wilfrid-Hamel

Local RC46, niveau Salle d’exposition

Québec (Québec) G1L 5A7

Quand?

5 mars : 9 h 30 à 21 h

6 mars : 9 h à 21 h

7 mars : 9 h à 21 h

8 mars : 9 h à 21 h

9 mars : 9 h à 21 h

10 mars : 9 h à 17 h

Combien?

Admission générale: 16 $

13 à 17 ans : 8 $

65 ans et plus : 14 $

Enfants de 6 à 12 ans : 5 $

Enfants de moins de 5 ans : Gratuit

Forfait familial (2 adultes et 2 enfants) : 35 $