Le Samsung Galaxy S20 FE 5G, le téléphone intelligent de tous les compromis

Samsung propose un téléphone pour le moins mystérieux avec le Galaxy S20 FE 5G édition fan. Il s’agit d’un téléphone intelligent qui s’aligne entre le Galaxy S20 et le Galaxy A71 pour répondre à la majorité des besoins que l’on a d’un téléphone.

Plusieurs modèles de téléphones intelligents sont sur le marché et soyons honnête, ça devient un peu mélangeant.

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20+, Note 20 Ultra, A71, A51… Ouf…

Il faut à présent y ajouter le Galaxy S20 FE 5G Fan edition, un téléphone que Samsung dit destiné aux amateurs de la marque sud-coréenne. Qu’est-ce que cela veut dire?

Essentiellement, on a droit à un téléphone qui grappille des composants et des fonctionnalités des téléphones haut de gamme de la marque, mais à un prix plus intéressant de 949$.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un beau compromis qualité-prix.

Un téléphone intelligent avec des caractéristiques haut de gamme

On dirait que les gens chez Samsung ont regardé leur ligne de téléphones et ce sont dit : « il nous faudrait une option entre le A71 à 599$ et le S20 à 1249$ ». De cette logique est né le Galaxy S20 FE.

Dresser les comparatifs entre les trois téléphones est un peu laborieux, alors contentons-nous de voir ce que le téléphone S20 Fe a à offrir.

D’abord, on retrouve un excellent processeur jumelé à 6 de mémoire vive. On a donc droit à un téléphone qui offre d’excellentes performances avec des applications énergivores, des jeux ou lorsqu’on a plusieurs applications d’ouvertes simultanément.

Comme son nom l’indique, on peut par ailleurs profiter du réseau 5G avec le téléphone si notre fournisseur de télécommunication l’offre dans notre région.

L’écran est d’une taille de 6,5 pouces et comme toujours la qualité est au rendez-vous. Telle est toujours la norme chez Samsung. Les couleurs sont vives, les noirs sont noirs et le contraste est excellent.

Nous avons même droit à un taux de rafraichissement de l’image à 120HZ, de quoi rendre la navigation ultra fluide.

On retrouve trois lentilles photo à l’arrière du Galaxy S20 FE 5G.

Pour les lentilles photo, on retrouve trois caméras, soit:

Un appareil photo principal de 12 Mpx

Un appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

Un téléobjectif de 8Mpx

La caméra à l‘avant, pour les égoportraits est quant à lui un appareil 32 Mpx.

Le Galaxy S20 FE prend d’excellentes photos dont la qualité est quasi similaire à celles du S20 à quelques détails près.

Côté mémoire, on y retrouve 128 Go de stockage. Espace que l’on peut augmenter comme toujours avec une carte micro SD jusqu’à 1To.

Enfin, on a une excellente autonomie de batterie avec la pile de 4500 Mah qui fait en sorte que le téléphone nous dure aisément toute la journée sur une seule charge. Bémol par contre, nous n’avons pas un bloc de recharge rapide dans la boîte. Il faut donc s’en procurer un séparément.

Le S20 FE offre un très bel écran Super AMOLED de 6,5 pouces.

Un choix rapport qualité prix très intéressant

Samsung offre vraiment toutes les principales caractéristiques que l’on cherche d’un téléphone intelligent avec le Galaxy S20 FE 5G.

Performance, superbe écran, bon appareil photo, bonne autonomie de batterie.

Il reste que le téléphone a un fini en plastique, qu’il est légèrement moins puissant que le S20 et que la qualité en général est une coche en dessous du S20.

N’empêche qu’à 949$, on a droit à un excellent rapport qualité prix en profitant de fonctionnalité haute de gamme à moindre prix.

Article publié sur francoischarron.com le 31 octobre 2020