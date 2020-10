Vous avez sûrement déjà entendu dire que c’est la partie submergée de l’iceberg qui est la plus impressionnante.

Et si je vous disais qu’au contraire, c’est quand il sort de l’eau et est propulsé dans les airs que c’est le plus spectaculaire!

Disons que je comprends pourquoi le bateau s’est dépêché à se tasser du chemin…

Article publié sur francoischarron.com le 15 octobre 2020