Le secret est dans les épices

Crédit photo : Journal Saint-François - Pierre Langevin

La grillade peut être considérée comme un vulgaire flanc de porc. Mais les cuistots en compétition rencontrés au Festival régional de la grillade de Saint-Zotique ont chacun leurs épices. Des épices secrètes qu’ils refusent de dévoiler la composition.

«Ça m’a pris un an développer ma recette, a dit le grillardin de la Boucherie d’Anjou. Et elle va rester secrète. » Comme plusieurs il a entendu parler de la cassonade sur les grillades. Il a d’ailleurs une mixture d’épices avec du sucre brun et de la cannelle. Mais il ne la croyait pas assez de compétition pour l’emporter.

Les Bons Jack utilisent du Jack Daniels. Selon eux, l’ajout de ce whisky américain révolutionne la grillade. «Ça change tout, ont-ils dit. C’est l’extase quand tu en manges. » Plusieurs amateurs ont noté leurs grillades parmi les favorites, ce qui leur a permis de terminer en troisième position chez les amateurs.

Sylvain Villeneuve de la Boucherie Mario a lui aussi développé ses propres épices. Et il en avait besoin d’une grande quantité. Le boucher avait quelques centaines de livres à faire cuire. Il a terminé au deuxième rang chez les professionnels.

Le vainqueur provenait de Saint-Anicet. Patate Taz a conquis l’estomac des amateurs. «Je suis très fier de l’équipe, a d’abord mentionné le grillardin. Aussi des efforts qui ont été mis dans le poêle. »

Parce que les épices font partie du secret, mais le poêle aussi. Et Patate Taz avait fabriqué un poêle gigantesque avec cuisson sur braise. Les cuistots montaient la température à 350 °C pour assurer une cuisson adéquate.

Bob le chef a encore une fois «pimpé» le fameux sandwich. Lors d’un atelier, il a inséré des tomates séchées, des oignons verts et du fromage et trempé le tout dans un mélange d’œuf battu. Une version grilled cheese-pain doré décadente.

Peu importe les épices et la recette, de bonnes files d’attente se dressaient devant tous les kiosques.

Podiums du Festival régional de la grillade

Professionnel

1er – Patate Taz

2e – Boucherie Mario

3e – Monster BBQ

Amateur

1er – Les Sweet Jacks

2e – Tommy Thibault

3e – Les Bons Jacks