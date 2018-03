Le Sierra All Terrain devient le GMC Sierra AT4 2019

Article par Sylvain Raymond

C’est lors d’une soirée privée organisée en marge du Salon de l’auto de New York que GM a dévoilé en première mondiale le tout nouveau GMC Sierra AT4 2019, qui remplace la version All Terrain de la camionnette. Réputé pour ses aptitudes supérieures en hors route, le All Terrain reçoit ainsi cette nouvelle appellation qui se déclinera également au cours des prochaines années à travers les autres modèles GMC. Comme c’est le cas avec Denali, on veut en faire une sous-marque, mais dans ce cas, avec une vocation hors route plutôt que de grand luxe.

Conçu pour ceux qui veulent s’aventurer hors des sentiers battus, le GMC Sierra AT4 2019 dispose d’un équipement de série adapté pour la cause, comprenant notamment une suspension surélevée de deux pouces, des plaques protectrices sous la carrosserie, des amortisseurs Rancho et des crochets de remorquages peints en rouge. C’est en fait l’équivalent que ce que Ford nous propose avec sa version FX4. Un peu plus tard dans son cycle de vie, le véhicule sera aussi offert avec un intérieur de caisse en fibre de carbone, une première dans l’industrie. Baptisé CarbonPro, des panneaux en fibre de carbone remplacera ceux en métal qui compose l’intérieur de la caisse, apportant un revêtement résistant aux égratignures, aux chocs et à la corrosion.

Un style monochrome

Sa carrosserie arbore également une thématique monochrome avec un fini black chrome dans le cas de la grille, des contours de lumière et des ailes. Il faut avouer que l’effet est très réussi et il y a fort à parier que plusieurs acheteurs opteront pour cette livrée beaucoup plus pour son apparence que pour ses caractéristiques mécaniques. Le Sierra AT4 2019 profite aussi du hayon Multipro qui se configure de multiples façons, notamment en créant un marchepied, éclairé de surcroit. On se souviendra que le tout avait été récemment présenté à bord des nouveaux Sierra SLT et Denali.

Côté mécanique, trois moteurs sont confirmés pour le moment. On retrouvera de série le V8 de 5,3 litres alors que le huit cylindres de 6,2 litres figure aussi au catalogue. Un moteur diesel Duramax à six cylindres en ligne complètera l’offre initiale. Le V8 de 6,2 litres et le moteur Duramax seront jumelés à une boîte automatique à 10 rapports. D’autres motorisations ont été promises, mais rien de confirmé pour l’instant. Une hybride est certainement dans les plans.

Le modèle disposera aussi d’une première, le système Traction Select System qui permet de sélectionner différents modes de conduite en fonction du type de terrain et des conditions de la route. Ces derniers font varier la réponse de l’accélérateur, de la boîte automatique et du système de contrôle de la traction.

Le GMC Sierra AT4 2019 sera en vente dès l’automne 2018. Les prix seront dévoilés ultérieurement.