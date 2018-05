Le sous-marin Aston Martin sera dévoilé cette année

Article par Olivier Beaulieu

Vous savez probablement tous qu’il est très difficile de se réinventer. Mais qu’advient-il des constructeurs qui ont fait leur renommée grâce à leur aspect conservateur et épuré? Le manufacturier anglais Aston Martin connaît un succès dans le segment des voitures de luxe depuis 1913. Après plus de 100 ans en affaires, ils ajoutent la conception de sous-marins luxueux à leur catalogue de vente.

Le 28 septembre 2017, Aston Martin a annoncé un partenariat de longue durée avec Triton, un manufacturier qui se démarque dans l’art de voyager sous l’eau en toute quiétude. Après plusieurs mois de travail, Aston Martin et Triton annoncent qu’un dévoilement officiel aura lieu plus tard cette année. Le sous-marin pourra transporter deux passagers en plus du pilote, plongera jusqu’à 500 mètres de profondeur et se déplacer à une vitesse de 5 nœuds, soit un peu moins de 10 km/h. De plus, le véhicule aquatique offrira une vue de près de 360 degrés aux occupants de la cabine.

Du côté du manufacturier automobile, on indique que, pour que son logo apparaisse sur un produit, il se doit d’être à la fois performant, élégant et fiable. Leur implication dans le projet est donc majoritairement esthétique, mais également mécanique.

Triton, quant à elle, offre des produits spécialisés pour les recherches sous-marines, les escapades touristiques et les vaisseaux destinés aux riches consommateurs.

Cette association a été nommée Project Neptune. Elle a pour but d’étendre le pouvoir de la marque britannique vers d’autres marchés, mais aussi d’apporter une aide précieuse au niveau du design et de la fabrication. Effectivement, Aston Martin a mis la main à la pâte pour les matériaux, le design et la fabrication intérieure du vaisseau sous-marin.

Le véhicule a été dessiné à partir d’une plateforme déjà existante de Triton pouvant accueillir trois personnes. Pour ce qui est du design extérieur du véhicule, seulement quelques proportions de la carlingue ont été changées pour en faire un véhicule plus esthétique au premier coup d’œil.

Ce projet est piloté par le département de consultation d’Aston Martin, qui se spécialise dans de tels partenariats visant à faire briller la marque dans des marchés insoupçonnés. Le fruit de cette association sera vendu en édition très limitée à certains clients bien spéciaux. On ne fait cependant pas mention du prix ni des dimensions précises du vaisseau. Ces informations seront partagées lors du grand dévoilement qui aura lieu d’ici la fin de l’année 2018.