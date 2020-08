Le sport scolaire permis le 14 septembre… si tout se passe bien

Le premier ministre François Legault a ouvert la porte à un retour sur les terrains sportifs des écoles. Si le respect des consignes et l’évolution du nombre de cas rencontrent leurs cibles, les activités parascolaires sportives seront autorisées.

«On espère que tout va bien se passer et que dans deux semaines, les enfants vont commencer à scorer des buts dans tous les sports», a dit le premier ministre. La veille, son ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait annoncé le report des activités sportives scolaires. Une décision critiquée, qualifiée d’incohérente par de nombreux intervenants du milieu scolaire.

Le premier ministre n’y voit pas d’incohérence. Pour lui, le gouvernement, guidé par la santé publique, y va plutôt par étape. «On se donne deux semaines, a dit M. Legault. Même la semaine prochaine, on devrait voir si tout se passe bien. L’approche prise voulait qu’on se donne un maximum de chances possible pour que la rentrée se passe bien. On n’a pas voulu prendre de chance à court terme et de mélanger les classes, par exemple dans une équipe de football. »