Le SPVM dévoile sa nouvelle signature visuelle

Article par Olivier Beaulieu

Pour souligner son 175e anniversaire, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dévoile sa nouvelle signature visuelle qui sera apposée sur les véhicules officiels ainsi que sur les écussons des policiers.

Deux changements majeurs marquent cette nouvelle signature visuelle. D’une part, l’écusson présent sur l’épaule des policiers sera plus grand et plus visible. De plus, il sera parsemé de quelques touches dorées, une couleur auparavant ignorée par le service. Enfin, on pourra y lire « Depuis 1843 » soulignant la date de la fondation du premier service de police de Montréal. Cet écusson sera porté dès maintenant.

Sur les véhicules, on observe un design résolument plus moderne, mais aussi sécuritaire. Le SPVM nous indique que la surface des bandes réfléchissantes a été améliorée. Même si les véhicules seront peints d’un bleu foncé, on nous assure qu’ils seront plus visibles en raison des gyrophares ajoutés aux rétroviseurs extérieurs ainsi que des contrastes dans le choix des couleurs.

Par ailleurs, il est à noter que les voitures des superviseurs seront également changées graduellement par des Ford Explorer. Un porte-parole du SPVM a mentionné que les Dodge Grand Caravan étaient désuètes en ce qui a trait à leur capacité de freinage et des technologies. Récemment, Ford présentait son nouvel Explorer Police Interceptor doté d’un moteur hybride, offrant une meilleure consommation d’essence et de meilleures performances de conduite. Peut-être le SPVM optera-t-il pour une telle voiture au cours de sa transition!

Et la facture…

Nada! Selon le porte-parole du SPVM, Ian Lafrenière, ce changement s’effectuera progressivement lorsque les véhicules seront remplacés une fois arrivés en fin de vie. Il ajoute que : « Ce sera fait à même le budget annuel. Pour 2018, on parle d’une centaine de voitures aux nouvelles couleurs. Elles feront leur apparition aux quatre coins de la ville au courant de la prochaine semaine et des prochaines années. On pense que ça pourrait prendre au moins quatre ans ».