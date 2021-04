Le statu quo demeure en Montérégie… pour l’instant

Si le premier ministre François Legault annonce un resserrement de certaines mesures dans quelques régions de la province, la Montérégie demeure au statu quo pour l’instant.

En conférence de presse jeudi, M. Legault a annoncé le prolongement des mesures d’urgence dans les secteurs de Québec, Lévis, la Beauce et Gatineau et ce, jusqu’au dimanche 18 avril. Cela inclut le couvre-feu à 20h de même que la fermeture des écoles et commerces non-essentiels.

Par ailleurs, le gouvernement et la Santé publique anticipent une explosion possible de cas de COVID-19 à Montréal et Laval, ce qui incite à ramener le couvre-feu à 20h dans ces deux secteurs où la population est très dense.

« En Montérégie, de même que les Laurentides et Lanaudière, on suit la situation de très près, même si la situation est de moitié moins grave qu’à Montréal, elle demeure élevée, mais stable », a indiqué François Legault. Incidemment, le couvre-feu demeure donc à 21h30 dans la région.

Celui-ci s’est montré très encouragé par la cadence des activités de vaccination depuis la mise en place, jeudi matin, des cliniques rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca, destiné aux personnes de 55 ans et plus.

Enfin, à la lumière de la situation qui prévaut ailleurs dans le monde et au pays, le premier ministre québécois a de nouveau encouragé la population à observer la plus grande prudence face au virus. « On n’est pas à l’abri d’une explosion de cas à tout moment », a-t-il prévenu.