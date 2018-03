Le Subaru Forester 2019 redessiné et plus spacieux présenté à New York

Article par Michel Deslauriers

NEW YORK – La cinquième génération du Forester vient d’être dévoilée au Salon de l’auto de New York, et elle est améliorée de plusieurs façons par rapport au modèle sortant. C’est un véhicule important pour Subaru, surtout au Canada où s’est avéré le produit le plus populaire du constructeur en 2017, devançant légèrement le Crosstrek, le Outback et l’Impreza.

À l’instar des autres modèles récemment introduits, le Subaru Forester 2019 est construit sur l’architecture Subaru Global Platform. Son empattement passe de 2 640 à 2 667 millimètres, et selon la compagnie, ce sont les passagers arrière qui en profiteront le plus avec un plus grand dégagement pour les jambes. À l’avant, les sièges ont été reformés pour procurer un meilleur confort. L’aire de chargement dispose d’une ouverture plus grande, très grande même, bien que le volume du coffre n’ait pas encore été spécifié. Le hayon à commande électrique, disponible en option, est plus rapide d’exécution et dispose maintenant d’un bouton supplémentaire pour verrouiller toutes les portes d’un seul coup.

Le système multimédia du Forester est proposé avec des écrans de 6,5 et de 8,0 pouces, selon la déclinaison choisie. L’intégration Apple CarPlay et Android Auto figurera de série, et un nouveau système de détection de somnolence du conducteur est introduit. Ce dernier se fie à une caméra logée près de l’écran multimédia central, qui surveillera les agissements du conducteur et l’avertira s’il a tendance à s’endormir au volant. Bien sûr, la suite de dispositifs de sécurité EyeSight est offerte, et ce, dans toutes les déclinaisons du Forester sauf celle de base.

Un toit ouvrant panoramique est toujours disponible, un volant chauffant s’ajoutera dans les déclinaisons plus cossues et les sièges arrière chauffants, également en option, profite de dossiers chauffés également.

Un quatre cylindres à plat de 2,5 litres sera une fois en service sous le capot, mais cette nouvelle version ajoutera l’injection directe et un système arrêt/redémarrage automatique. On avance une puissance de 182 chevaux (en hausse de 12) et un couple de 176 livres-pied (en hausse de deux), alors que la seule boîte de vitesses confirmée jusqu’à maintenant est une automatique à variation continue. Donc plus de boîte manuelle ni de moteur turbo, deux options très peu populaires de toute façon.

Toutefois, on aura droit à un sélecteur de modes SI-DRIVE dans toutes les variantes du Forester, avec les réglages Intelligent et Sport. Évidemment, la transmission intégrale figurera de série, tout comme le système X-Mode qui aide à obtenir une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes ou lors des escapades hors route. Ledit système comprendra désormais des modes neige/terre et neige/boue.

Le marché canadien obtiendra plusieurs déclinaisons : base, Touring, Sport, Limited et Premier. La version Sport est une nouveauté, avec une apparence plus dynamique, y compris des bandes décoratives orange sur la carrosserie, des garnitures de la même couleur dans l’habitacle, des jantes en alliage noires de 18 pouces et quelques autres distinctions. Cette nouvelle édition affichera un prix similaire à la version Touring, au design plus classique. Le Forester Sport se dote aussi d’un mode additionnel sur son système SI-DRIVE, soit Sport#, mais il ne gagne pas en puissance, et sa suspension est inchangée par rapport aux autres versions du VUS.

En parlant de design, le nouveau Forester adoptera un look inspiré de celui du Subaru Ascent, affichant un peu plus de caractère que le modèle sortant. On a toutefois conservé la grande surface vitrée, permettant une bonne visibilité vers l’extérieur, une caractéristique bien appréciée du Forester actuel.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais le Subaru Forester 2019 sera mis en vente au Canada cet automne.