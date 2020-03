Le suspect d’un vol qualifié au Super C recherché

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’identifier le suspect d’un vol qualifié au Super C du boul. Taschereau, à Longueuil, dans le secteur de Greenfield Park.

L’infraction est survenue le 17 février vers 20h. Le suspect, un homme à la peau blanche, aurait frappé l’agent de sécurité qui tentait de l’interpeller alors qu’il s’apprêtait à quitter le magasin avec 8 bières dissimulées.

Le suspect mesure 5pi 5po et pèse environ 140 lb. Il a les cheveux courts noirs et les yeux noirs. Au moment du vol, il portait un manteau foncé à capuchon, des pantalons gris et avait sur lui un sac noir à bandoulière.

Toute information concernant cet homme peut être transmise de façon anonyme en composant le 911.

Toute information concernant d’autres crimes peut être transmise de façon anonyme à notre ligne Info-Azimut, en composant le 450-646-8500.