Le Suzuki Jimny Black Bison a l’air extrêmement féroce

Article par Germain Goyer

Wald, une entreprise japonaise de modification automobile, vient de présenter une version plus costaude du Suzuki Jimny.

Baptisé Sports Line Black Bison, cet ensemble est aussi offert sur d’autres véhicules comme le Mercedes-Benz Classe V et la BMW Série 7.

Parmi les modifications apportées, notons les pneus et les roues, le pare-chocs avant et arrière, les phares à DEL et les ailes élargies.

Le pneu de secours, qui se trouvait à l’origine sur le hayon, a été retiré.

On remarque aussi que les sorties d’échappement ont été positionnées tout juste devant l’essieu arrière.

Des lumières à DEL ont aussi été installées sur le toit.

Sur le plan de la motorisation, Wald ne mentionne aucune modification. Sous le capot qui comporte désormais des prises d’air, on retrouverait donc le moteur d’origine à quatre cylindres de 1,5 L.

Chaque élément a été retravaillé afin lui sculpter un air agressif.

Wald n’a diffusé aucune photo de l’habitacle.