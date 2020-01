Le talent des artistes de la relève souligné

Pour une 6e année, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) La Prairie a souligné le talent de six artistes de la relève en arts visuels de la région au terme d’un vernissage qui soulignait la fin de l’exposition Vocation en Art! 2019, le 23 janvier.

Pendant trois mois, ces artistes âgés entre 16 et 35 ans ont eu la chance d’exposer leurs œuvres au CJE. Un jury constitué des artistes professionnels Marie-Josée Corbeil, Carmen Dubuc et Karine Landerman a eu pour mission de visiter l’exposition et de décerner le prix du jury. Leurs critères étaient l’originalité, la créativité et la maîtrise du médium utilisé.

Annabelle Bessette-Frappier l’a emporté pour son œuvre intitulée Morceaux dans la catégorie 16-24 ans, alors que Dania Sabrina Lemieux a été récompensée pour son œuvre Béla et Bélo dans la catégorie 25-35 ans. Enfin, le prix coup de cœur a été attribué à Jean-Philippe Vachon pour Dualité. Les artistes gagnants ont eu des cartes-cadeaux de boutiques de matériel d’artistes, ainsi qu’un espace d’exposition dans un bureau de député de la région.

Vocation en Arts! a pou but de conscientiser les participants aux réalités de la vocation artistique, tout en leur offrant des outils pour qu’ils entament une démarche de professionnalisation de leur art.

«Cette année, ils ont bénéficié d’une soirée de formation sur le dossier d’artiste traitant de la démarche artistique, du curriculum vitae, de la présentation de projet, ainsi que de la documentation visuelle», rapporte le CJE dans un communiqué.

Ce concours initié par le CJE Marguerite-D’Youville de Boucherville est désormais repris par tous les CJE de la Montérégie.