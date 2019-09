Le taux de diplomation des élèves de la CSDGS augmente

Le taux de diplomation des élèves du secondaire de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a augmenté de 3% au cours de l’année 2017-2018, passant de 76% à 79% comparativement à l’année précédente.

La CSDGS se réjouit que le taux de diplomation chez les garçons ait aussi enregistré une hausse de 3,6% pour s’établir à 73,4%.

«Ce bond significatif laisse entrevoir que la CSDGS atteindra l’objectif identifié dans son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022, lequel vise un taux de diplomation et de qualification des garçons avant l’âge de 20 ans de 74%», indique la commission scolaire par voie de communiqué.

La présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, Marie-Louise Kerneïs, souligne le travail conjoint des élèves et des équipes-écoles tout au long du parcours scolaire.

«Notre volonté d’encourager les équipes collaboratives, de mettre en place des pratiques efficaces et notre rapidité à cerner les besoins de nos élèves permettent à nos équipes d’agir en mode préventif et d’offrir à nos élèves un suivi des plus rigoureux», affirme-t-elle.