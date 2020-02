Le taux de sucre dans le vin

Chronique de Serge Leduc, sommelier

De plus en plus de gens portent attention au taux de sucre présent dans le vin.

Depuis quelques temps, on retrouve cette information sur le site de la SAQ ainsi que sur les étiquettes de prix sur les rayons des magasins. Mais qu’est-ce que représente quatre grammes de sucre dans un litre de vin ? D’abord, jusqu’à ce taux, le vin tranquille (soit sans bulles) est considéré sec. Voici le barème utilisé et les termes associés pour le qualifier :



Afin d’avoir une meilleure idée de ce que représente ces taux de sucre, on peut dire qu’un cube de sucre équivaut à quatre grammes.

Il est important de noter cependant que la sensation sucrée dans un vin peut varier car d’autres éléments sont présents à même le vin. Ainsi, un vin titrant à cinq ou six grammes et ayant une acidité vive ou encore un vin rouge ayant des tanins très imposants, la sensation de sucré sera moindre dû à l’un ou l’autre de ces éléments. Il faut donc y porter attention.

D’ailleurs, j’entends souvent la remarque lors de mes ateliers de dégustation que les vins californiens sont trop sucrés. Certes, sur les 1684 vins inscrits au répertoire de la SAQ, il y en a effectivement plusieurs qui ont des taux de sucre élevés. Je vous propose ici deux vins à base du cépage Chardonnay, qui en plus d’être très bons sont secs.

MEIOMI CHARDONNAY (12523239)

Ce vin est le résultat d’un assemblage de chardonnay provenant de trois régions distinctes de Californie soit : Sonoma, Montery et Santa Barbara plus au sud. Afin de préserver les caractéristiques propres à chaque région, les raisins sont vinifiés séparément et par la suite assemblés pour être vieillis en fût entre 8 à 12 mois selon le millésime. Il en résulte un vin aromatique offrant des notes de vanille, de fruits exotiques, de miel et d’amande. En bouche, le vin est frais et présente une texture grasse avec une belle longueur. Le taux de sucre est à 3,9, donc un vin sec. Il saura accompagner un plat en sauce crémeuse (poulet, poisson).

Prix 22.00$

STERLING VINTNER’S COLLECTION CHARDONNAY (11073969)

J’ai découvert ce vin la semaine dernière. Ce qui m’a étonné de ce vin est qu’il est fermenté en barrique de chêne, plutôt qu’en cuve inox. Ceci lui apporte beaucoup de complexité au nez. On y retrouve des notes boisées et grillées, de vanille, de fruits confiturés. Vraiment des plus agréables. La texture grasse du vin est en harmonie avec l’acidité fraîche, le tout bien équilibré. Le taux de sucre est à 3,8 grammes, donc un vin sec. Je l’ai dégusté pour accompagner un morceau de flétan fumé. L’accord était parfait. Beau rapport qualité / prix.

