Le temps froid permet l’ouverture des patinoires

La température froide des derniers jours permet aux Villes d’ouvrir la majorité de leurs patinoires extérieures.

Le RécréoParc à Sainte-Catherine a annoncé hier sur sa page Facebook que sa patinoire et ses sentiers glacés seraient prêts à accueillir les patineurs aujourd’hui (le mardi 21 janvier). Les surfaces glacées seront accessibles selon l’horaire régulier, soit du lundi au dimanche, de 9h à 21h. Le bistro et le centre de location seront ouverts le samedi et le dimanche, de 10h à 16h.

Selon le site Web de la Ville, les autres glaces extérieures sont fermées.

Saint-Philippe

À Saint-Philippe, la patinoire du parc Gérald-Laframboise ouvre aussi aujourd’hui à compter de 16h, indique la Municipalité sur les réseaux sociaux.

«Notre équipe des Travaux publics procède à l’arrosage et à la préparation ds patinoires au parc Jean-Paul-Dupuis et Anatole-Lussier», précise-t-elle.

Delson

Toutes les patinoires extérieures, situées aux parcs Arthur-Trudeau et de la Tortue, sont ouvertes et en bon état depuis la semaine dernière.

Saint-Constant

La patinoire du parc Leblanc et la glace réfrigérée à la Base de plein air sont les seules surfaces en bonne condition pour les patineurs.

Saint-Mathieu

La patinoire extérieure à Saint-Mathieu a quant à elle été ouverte le 17 janvier au parc Pierre-Mondat.

Candiac

Les patinoires mis à part celle au parc Montcalm, sont maintenant ouvertes également.

Parcs où la glace est en «excellent» état:

-André-J.-Côté

-Champlain

-De Cherbourg

-De Deauville

Au parc Haendel, où la patinoire réfrigérée couverte est accessible depuis décembre, l’horaire a été modifiée à la demande des citoyens. La programmation détaillée peut être consultée en ligne. Le temps de patinage libre, de bâton rondelle, de hockey libre et les plages consacrées aux réservations et aux organismes y sont indiqués.

La Prairie

Plusieurs patinoires sont également ouvertes, mais celles des parcs Lucie-F.-Roussel et Émilie-Gamelin sont fermées. L’état varie d’un parc à l’autre:

-Optimiste-Paul-Godin: satisfaisant

-Lucie-F.-Roussel (anneau de glace): satisfaisant

-La Clairière: satisfaisant

-Émilie-Gamelin (surface glacée): passable

-De l’Arrondissement: satisfaisant

-Conrad-Roy: satisfaisant