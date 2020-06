Le tournage de 5e Rang reprend avec précaution

Les comédiens et artisans œuvrant sur le tournage de 5e Rang seront parmi les premiers à retourner au travail, le 15 juin.

On retrouvera donc les belligérants de la série télévisée dans les environs de Saint-Chrysostome et Saint-Rémi dans les prochaines semaines. Toutefois, rien ne sera plus comme avant.

«Nous ferons le tout dans les règles, mais avec le moins de monde possible. Les scènes seront toujours tournées en close-set, c’est-à-dire qu’il n’y aura que les comédiens nécessaires, le réalisateur, le scripteur et les techniciens essentiels. Pas plus. C’est pour protéger tout le monde. C’est lourd, mais il y a une adaptation à faire pour tout le monde», explique la productrice Joanne Forgues, des productions Casablanca.

Chacun cependant semble vouloir y mettre du sien.

«Les comédiens sont enthousiastes. Ils avaient hâte de recommencer. Nous avons offert à chacun de se coiffer ou de se maquiller, mais ils vont recourir aux professionnels. Quant à l’équipe technique, chacun aura sa visière, son masque, ses gants, sa chaise, identifiés individuellement. Sans compter que nous avons la chance de tourner beaucoup de scènes à l’extérieur», ajoute la productrice.

Ajuster les textes un tantinet

Sylvie Lussier, de La Prairie, est l’une des coauteurs de cette série suivie par des millions de téléspectateurs chaque semaine. Elle est très enthousiaste de retrouver ses personnages, son 5e Rang et son Valmont.

«Nous avions un épisode de prêt. Nous l’avons modifié de façon subtile pour qu’il y ait un peu moins de contacts. Et avec les scènes extérieures, ça va aider. Quant à la suite des choses, nous allons voir comment la situation va évoluer au fil des semaines. Quand nous serons rendus au tournage des épisodes suivants, peut-être que la situation aura évoluée parce que nous ne pourrons pas toujours écrire avec des personnages à distance. Il y a des scènes de bagarre ou d’amour. On ne peut pas faire ça pour toute la série», évalue l’auteure qui ne manque pas d’imagination.

« L’écriture pourrait être un peu plus compliquée, mais on a du jus. Et de toute manière, les comédiens sont prêts. Ils sont très enthousiastes. C’est certain que si Maude Guérin, François Papineau, Maxim Gaudette, par exemple, avaient dit, non, on ne revient pas, ça aurait changé la donne, mais ils ont embarqué et ils ont hâte », raconte Mme Lussier qui assistera aux tournages.

« Je ne voulais pas exposer les gens, les comédiens, les techniciens et rester chez moi. J’y serai. Et s’il y a des ajustements à apporter, on les fera », jure-t-elle.

Quant à la trame, elle promet une belle saison.

«Jean-Michel fera encore des siennes. On a aussi beaucoup à attendre de Sam et Joe. Les amoureux de la série seront comblés parce que tout le monde veut que ça marche. On donnera le meilleur de nous», conclut la grande auteure.

Les aventures de la famille Goulet-Bérubé, des employés de la ferme et de leurs concitoyens de Valmont devraient être diffusées d’ici les prochains mois.