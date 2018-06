Le tout nouvel Audi Q8 2019 en première mondiale

Article par Sylvain Raymond

Suivant le prototype Q8 de la fin de 2016 et une récente série de courtes vidéos intitulée #Q8unleashed, le tout nouvel Audi Q8 2019 a fait ses débuts mondiaux très attendus hier lors du sommet de la marque Audi à Shenzhen, en Chine.

C’est un autre de ces VUS allemands aux allures de coupé et il offre de la place pour cinq personnes, des systèmes de connectivité, d’infodivertissement et d’aide à la conduite dernier cri, en plus de promettre une maniabilité et un confort de roulement exceptionnels.

Un nouveau design très accrocheur

Devenant le nouveau porte-étendard des VUS de la compagnie, l’Audi Q8 ne manque certainement pas de prestance. Il est plus large, plus court et plus bas que le Q7 à sept places, mais grâce à un empattement de près de trois mètres, son habitacle est apparemment plus spacieux que celui des concurrents directs, notamment en termes de longueur et de dégagement pour la tête. La banquette arrière s’ajuste de façon longitudinale, tandis que le coffre auquel donne accès le hayon assisté peut contenir jusqu’à 1 755 litres une fois les dossiers rabattus.

Esthétiquement, le Q8 inaugure le nouveau design des VUS d’Audi, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ensemble, la grosse calandre octogonale, les blocs optiques d’allure ultra moderne et les vastes prises d’air en dessous lui confèrent beaucoup de caractère. Même chose pour la ligne de toit qui descend vers les montants arrière de même que les ailes prononcées abritant des roues jusqu’à 22 pouces de diamètre. La surface noire sous la bande lumineuse qui relie les feux arrière rappelle l’Audi Quattro originale.

Une interface MMI (encore) améliorée

À l’intérieur de l’Audi Q8 2019, la nouvelle interface MMI touch de 10,1 pouces occupe une place de choix sur la planche de bord et, une fois éteinte, elle se fond au panneau noir qui l’entoure pour créer un look très épuré. Le soir, des bandes de lumière (optionnelles) viennent tracer les contours de l’habitacle et rétroéclairer l’écusson quattro au-dessus du coffre à gants. L’instrumentation en face du conducteur prend évidemment la forme du cockpit virtuel d’Audi, un écran de 12,3 pouces dont l’affichage peut être changé par le biais du volant.

Revenons au système MMI. Avec sa rétroaction haptique et acoustique, son utilisation est aussi intuitive que celle d’un téléphone intelligent, soutient Audi. On entend et on sent un clic quand le doigt active une fonction. De plus, avec sa structure de menus moins complexe, le système permet un accès rapide aux diverses fonctions du véhicule. Il sera possible de le configurer à l’aide des boutons de favoris déplaçables. Par ailleurs, la commande par langage naturel est intégrée à l’expérience de conduite : si vous dites « j’ai faim », par exemple, le Q8 vous suggérera des restos à proximité!

Parmi les autres commodités qui retiennent l’attention à bord de l’Audi Q8 2019, on note la recharge sans fil pour téléphones et une chaîne audio Bang & Olufsen 3D de qualité supérieure en option.

Qu’en est-il de la performance?

Sur la route, attendez-vous à une conduite de très haut niveau grâce à la traction intégrale quattro incluse de série et dont le différentiel central mécanique répartit la puissance 40/60 entre l’avant et l’arrière en temps normal. Au besoin, la majorité de la puissance peut être transférée aux roues qui ont le plus d’adhérence. La direction aux quatre roues (optionnelle) améliorera quant à elle la performance dans les virages.

La suspension à amortissement adaptatif de série pourra être remplacée par une suspension pneumatique adaptative contrôlée par les nombreux modes de conduite, ce qui permettra d’attaquer la route en tout confort et avec confiance, même en dehors des sentiers battus. À propos, la garde au sol peut aller jusqu’à 25 centimètres et un contrôle de vitesse en descente fournit davantage de maîtrise.

Pour l’instant, on ignore encore si le quatre-cylindres TFSI de 2,0 litres ou le V6 TFSI de 3,0 litres (ou les deux) seront offerts. Ce qui est certain, c’est qu’un système hybride léger employant un alterno-démarreur et une batterie au lithium-ion récupérera de l’énergie pour recharger la batterie. Fait intéressant, lors des décélérations, le moteur s’éteindra à partir de 22 km/h.

L’Audi Q8 2019 doit arriver sur le marché nord-américain cet automne. Il rivalisera principalement avec le BMW X6 et le Mercedes-Benz GLE Coupé.