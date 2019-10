Le Toyota RAV4 branchable 2021 se dévoile déjà

Article par Guillaume Rivard

Ça faisait un bon bout de temps que les consommateurs l’attendaient et voilà que Toyota nous l’annonce officiellement : le RAV4 branchable s’en vient!

Présenté comme un modèle 2021, il fera ses débuts mondiaux le 20 novembre dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles.

La plupart des détails techniques seront connus à ce moment-là, mais on peut déjà vous dire que le nouveau Toyota RAV4 branchable sera plus puissant que tous les autres RAV4 qui l’ont précédé.

Actuellement, c’est le RAV4 hybride 2019 qui détient ce titre avec un rendement de 219 chevaux.

Quant à l’autonomie, elle devrait se situer autour de 70 kilomètres grâce à une batterie de plus grande capacité, rendant ce modèle encore plus écoénergétique.

Une seule image a été rendue publique par Toyota jusqu’ici, mais on peut voir que la calandre est légèrement différente, sans parler du becquet inférieur et des routes. Des phares antibrouillard verticaux et des garnitures chromées viennent accentuer les côtés du pare-chocs.

Vous remarquerez aussi la nouvelle couleur Rouge supersonique que Toyota ajoute à la gamme. Comme dans le cas du RAV4 hybride, un extérieur deux tons avec toit contrastant sera disponible.

Le Toyota RAV4 branchable 2021 rivalisera directement avec le Ford Escape hybride rechargeable (209 ch, 48 km d’autonomie électrique) et le Mitsubishi Outlander PHEV (environ 35 km). Rappelons que le nouveau Honda CR-V hybride (non rechargeable) n’est pas prévu pour le marché canadien.

Ne manquez pas notre couverture du Salon de l’auto de Los Angeles pour en savoir plus!