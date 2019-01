Le Toyota Tacoma 2020 redessiné sera dévoilé à Chicago

Article par Michel Deslauriers

La camionnette Tacoma sera revue et améliorée pour l’année-modèle 2020, et sera révélée le 7 février prochain, lors du Salon de l’auto de Chicago.

L’actuelle génération du Tacoma est arrivée sur le marché pour le millésime 2016, mais malgré les nombreux changements, elle conservait une grande partie de la structure du Tacoma précédent, vendu de 2005 à 2015. Cette fois-ci, on aura vraisemblablement droit à des changements au chapitre du design extérieur et – peut-être – une mise à jour mécanique.

Puisque le segment des camionnettes intermédiaires reprend du poil de la bête avec l’arrivée du Ford Ranger 2019 et du Jeep Gladiator 2020, mais aussi la multiplication des variantes du Chevrolet Colorado et du GMC Canyon, Toyota se devait de revoir son populaire camion. Il faut dire aussi que l’on prépare un pickup intermédiaire chez Ram, un nouveau Nissan Frontier serait en élaboration et des rumeurs circulent à l’effet que Hyundai pourrait introduire sa propre camionnette sous peu. Sans oublier le Honda Ridgeline.

Pour l’instant, on ne sait rien du Toyota Tacoma 2020, et le constructeur n’a publié qu’une image de sa camionnette retravaillée. On en saura donc plus long dans une dizaine de jours.