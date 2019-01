Le train a été ponctuel sur la ligne Candiac

Crédit photo : Gracieuseté - Réseau de transport métropolitain

La ligne de train de banlieue Candiac a enregistré peu de retards cet automne, affichant un taux moyen de ponctualité de 95%.

Il s’agit du pourcentage d’efficacité que s’est fixé exo, l’organisme qui gère le transport collectif dans la région. Selon les données d’exo, la ligne Candiac est une des plus ponctuelles de son réseau, loin devant celles de Mascouche et Deux-Montagnes. Ce dernier s’est engagé à dévoiler les taux de ponctualité de ces six lignes de train chaque semaine, après les retards répétitifs de l’hiver dernier.

Du 25 novembre au 15 décembre, le train de Candiac a été en retard entre trois et cinq fois par semaine sur 90 départs. exo évoque diverses raisons pour expliquer ces délais, notamment des travaux d’urgence, des problèmes de signalisation, les passages de navire dans la Voie maritime et des interruptions causées par des passagers.

Froid

Ces statistiques pourraient être de bon augure pour les passagers cet hiver. En janvier 2018, le taux de ponctualité de la ligne Candiac était d’environ 84%. À ce moment, le Réseau de transport métropolitain (devenu exo) avait justifié les nombreux retards par le froid. Depuis, l’organisme soutient avoir mis en place des mesures pour se préparer aux variations climatiques.