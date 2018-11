Le train des Fêtes en images

Le train des Fêtes du Canadien Pacifique a une fois de plus émerveillé petits et grands, le dimanche 25 novembre.

Sous une fine pluie et dans une épaisse brume, le convoi illuminé s’est arrêté notamment à Saint-Constant, Delson et Saint-Mathieu pendant plus de trente minutes. À bord du train, les artistes Jojo Mason et Sam Roberts Band ont entonné des classiques de Noël à chaque escale. L’événement servait également à amasser des denrées et de l’argent pour les organismes qui gèrent les guignolées locales. Le Canadien Pacifique a entre autres remis des chèques de 4500$ au Club des copains et à Entraide Saint-Mathieu.