Le Train des fêtes est de retour !

Crédit photo : Le Reflet - Archives

À noter sur votre calendrier: le traditionnel Train des fêtes du Canadien Pacifique sera de passage dans les municipalités de la région, le dimanche 25 novembre.

Le populaire convoi illuminé aux couleurs de Noël fera un arrêt à Kahnawake, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu et Lacolle entre 18h et 22h45.

Comme à l’habitude, un spectacle d’une vingtaine de minutes aura lieu dans chaque municipalité où il s’arrêtera. Cette fois, il mettra en vedette le Sam Roberts Band, un groupe rock montréalais, ainsi que le chanteur country Jojo Maison, originaire des Prairies.

La petite histoire du Train des fêtes

Lancée en 1999, cette initiative du Canadien Pacifique est une occasion de permettre à la population de célébrer tout en amassant des denrées et de l’argent pour les plus démunis à l’occasion de Noël. En échange de cette activité gratuite, le public est invité à faire des dons sur place aux organismes locaux qui gèrent la guignolée.

Le CP estime que des milliers de personnes ont assisté au passage du Train des fêtes depuis sa fondation, permettant de récolter plus de 14,5 M$ et 4,3 millions de livres de nourriture au Canada et aux États-Unis.

Horaire local

Gare du chemin Sainte-Catherine à Saint-Constant: arrivée à 18h55

Gare du train de banlieue à Delson: arrivée à 19h45

Derrière l’école Jacques-Barclay à Saint-Mathieu: 20h40

