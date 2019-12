Le travail de 12 pompiers de Saint-Philippe-Saint-Mathieu reconnu

Douze pompiers du Service de sécurité incendie Saint-Philippe-Saint-Mathieu ont été honorés lors de la remise des barettes de reconnaissance des états de service de l’Association des chefs de sécurité incendie du Québec (ACSIQ), le 4 décembre.

Le directeur du Service, Marc-André Breton, a d’abord océdé à la remise des barrettes soulignant les 15 années de service du pompier Mario Bilodeau et des lieutenants Yannick Cliche et Jean-Philippe Perron. Les 10 années de service des pompiers Alin Bonin, Dany Cholette, Nicolas Deschênes, Jean-Claude Desrosiers, Ély Guérin, François Lamanque, François Lemieux, Maxime Monette et Joël Ste-Croix ont également été soulignées.

«Grâce à vous, la population de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu peut compter sur des professionnels expérimentés et a accès à des services d’urgence et de premiers répondants rapides et minutieux», a dit la mairesse de Saint-Philippe, Johanne Beaulac.