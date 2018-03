Le Volkswagen Atlas Cross Sport Concept dévoilé à New York

Article par Michel Deslauriers

NEW YORK – Volkswagen ajoutera un autre VUS à sa gamme nord-américaine, dès l’an prochain, et il ressemblera drôlement à ce concept présenté aujourd’hui au Salon de l’auto de New York.

L’Atlas Cross Sport Concept est évidemment basé sur le Volkswagen Atlas à six ou sept passagers, mais un peu plus petit et disposant un aménagement pour cinq passagers. Les deux partageront le même empattement, mais le Cross Sport est 190 millimètres plus court ainsi que plus large que son frère, et sa ligne de toit est plus basse.

Le V6 de 3,6 litres de 276 chevaux de l’Atlas sera vraisemblablement disponible dans la version de production du Volkswagen Atlas Cross Sport Concept. Toutefois, ce dernier introduit une motorisation hybride rechargeable qui ajoute deux moteurs électriques, un à l’avant (54 chevaux, couple de 162 livres-pied) et un à l’arrière (114 chevaux, 199 lb-pi) ainsi qu’un bloc-batteries de 18,0 kWh, pour une puissance combinée de 355 chevaux. Selon VW, le concept peut accélérer de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) en 5,4 secondes et atteindre une vitesse maximale de 208 km/h. Une motorisation hybride légère serait également en préparation, avec une batterie de 2,0 kWh et une puissance combinée de 310 chevaux.

L’Atlas Cross Sport Concept dispose d’un système de conduite proposant cinq modes. E-Mode est celui par défaut, propulsant le véhicule uniquement à l’aide de son moteur arrière, procurant une autonomie 100% électrique d’au plus 42 km. Le mode hybride s’active lorsque la batterie atteint son niveau minimal de charge, et utilise une combinaison du moteur à combustion et du moteur électrique arrière. GTE est le mode sportif, profitant des trois sources d’énergie et un couple maximal de 494 livres-pied. On retrouve aussi un mode hors route et un mode de retenue de charge nommé Battery Hold/Charge. Le rouage intégral 4MOTION du véhicule dispose aussi de sept profils différents, au choix du conducteur.

La version de production du Volkswagen Atlas Cross Sport Concept devrait être présentée plus tard cette année ou au début de 2019.