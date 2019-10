Le Volvo XC40 électrique dévoilé avec 320 km d’autonomie

Article par Guillaume Rivard

Volvo a mis fin au suspense en dévoilant officiellement son très attendu XC40 Recharge, le premier véhicule 100% électrique de la marque et aussi le premier modèle de la nouvelle gamme Recharge.

Au lieu de créer un tout nouveau produit, Volvo a décidé de miser sur sa plus récente vedette, le petit multisegment XC40. Et contrairement à la version hybride rechargeable, le XC40 électrique sera bel et bien vendu au Canada.

Il sera suivi par quatre autres modèles électriques au cours des quatre prochaines années, car rappelons que Volvo souhaite que la moitié de ses ventes mondiales d’ici 2025 soient des véhicules entièrement électriques. L’appellation « Recharge » servira à designer tous les modèles rechargeables du constructeur suédois.

Confronté à une liste grandissante de concurrents dont font partie les Tesla Model X, Jaguar I-PACE, Audi e-tron et Mercedes-Benz EQC, le nouveau Volvo XC40 Recharge développe une puissance de plus de 400 chevaux et propose une autonomie supérieure à 320 kilomètres selon une projection réalisée en fonction des tests de l’EPA. Sa batterie se recharge à 80% en 40 minutes à l’aide d’une borne de recharge rapide.

C’est aussi le premier modèle Volvo équipé du nouveau système d’infodivertissement propulsé par Android de Google. Celui-ci s’intègre complètement avec la plateforme de services connectés Volvo On Call.

Le design extérieur ne change à peu près pas, à part la calandre fermée, les roues exclusives, les écussons et bien sûr le port de recharge.

Un autre aspect qui est drôlement intéressant, c’est que Volvo dit vouloir offrir des recharges gratuites pendant un an afin d’encourager l’adoption des véhicules électriques. Dans les faits, les clients seront remboursés selon le prix moyen de l’électricité durant cette période.

Volvo triplera aussi la capacité de production en vue de répondre à la demande accrue pour ses véhicules Recharge et, dès l’an prochain, une sélection de modèles populaires choisie par les concepteurs sera mise de l’avant dans le but de réduire considérablement les délais de livraison.

Avec le lancement du XC40 Recharge, Volvo devient le premier constructeur automobile au monde à offrir une version rechargeable de tous ses modèles. La compagnie en a également profité pour annoncer un plan ambitieux qui consiste à réduire de 40% l’empreinte écologique totale de chaque véhicule entre 2018 et 2025 (de la conception jusqu’à la fin du cycle de vie) avant d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.