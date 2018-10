L’eau et la lumière en vedette dans une exposition d’aquarelles à La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté

Suzanne Voisard est tombée en amour à l’âge de 9 ans. En amour avec la mer, sa lumière qui s’y reflète et ses navires qui y voguent. Une impression qui l’a marquée pour la vie et dont elle ne s’est jamais lassée.

«J’avais des cousines dont les parents possédaient un chalet sur l’île Sainte-Thérèse en face de Verchères. Je demeurais à Montréal et j’allais leur rendre visite. On traversait en chaloupe pour se rendre sur l’île. J’ai eu une révélation du fleuve», raconte l’artiste de Contrecœur.

Cette attirance pour les océans se traduit dans les aquarelles que Mme Voisard présente dans le hall du Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie jusqu’au 11 novembre.

Intitulée Au fil de l’eau et de la lumière, l’exposition propose 26 œuvres dont la majorité a été produite récemment.

«On retrouve beaucoup la mer, des fenêtres qui donnent sur l’eau, des scènes des provinces maritimes, du bas du fleuve où l’on peut sentir l’influence de l’eau», explique l’artiste qui s’adonne à l’aquarelle depuis une trentaine d’années.

«Tous mes sujets sont créés à la suite d’endroits que j’ai visités. Découvrir un site, ressentir l’ambiance et voir les effets de la lumière, c’est magique», ajoute-t-elle.

Outre l’aquarelle, elle a aussi touché à la peinture à l’huile, au fusain et à l’émail sur cuivre.

Démarche artistique

Invitée à présenter sa démarche artistique, Suzanne Voisard décrit ainsi son travail: «Mes tableaux sont de facture figurative et réaliste. Ils représentent des scènes de ville, de campagne ou marines. Les objets et les architectures patinés par le temps occupent une place importante dans mes aquarelles, car l’usure confère aux choses une chaleur et une âme qui m’inspirent. Je suis fascinée par le contraste ombre lumière et j’ai le souci de le rendre dans chacune de mes aquarelles. Chaque tableau provoque une émotion, un souvenir; il peut faire voyager et rêver.»