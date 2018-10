L’échangeur Turcot fermé du 9 au 13 novembre

Crédit photo : Ministère des Transports

La circulation sera particulièrement difficile sur le réseau autoroutier de Montréal du vendredi 9 au mardi 13 novembre.

«Des fermetures sans précédent seront mises en place dans l’échangeur Turcot», prévient le ministère des Transports. Des voies seront fermées durant la période concernée pour procéder au démantèlement de l’ancienne autoroute 15 en direction nord. Une opération «complexe», souligne le ministère. «Celle-ci s’élève à plus de 25 mètres et enjambe les nouvelles voies de l’autoroute 20 et

le corridor principal du Canadien National», mentionne-t-il dans un communiqué.

Collaboration de tous demandée

Pour atténuer l’impact des entraves, le ministère lance un appel à tous. «La collaboration de tous, autant des usagers de la route que des employeurs, est requise. Les usagers de la route doivent revoir leur façon de se déplacer pendant ces journées, opter pour le transport collectif et éviter les déplacements non essentiels», insiste-t-il.

Il encourage les gens à

Faire du télétravail

Modifier l’horaire de leurs déplacements

Éviter les déplacements non essentiels

Opter pour le covoiturage

Les fermetures dans le cœur de l’échangeur Turcot du 9 au 13 novembre

Fermeture de l’autoroute 20 en direction ouest – du jeudi soir au mardi matin

Fermeture de l’autoroute 20 en direction est – du vendredi soir au mardi matin

Fermeture de l’autoroute 15 en direction nord – du vendredi soir au lundi matin

Une interdiction de camionnage (trois essieux et plus) sera mise en place le vendredi (9 novembre) et le lundi (12 novembre), de 5 h à 9 h et de 15 h à 18 h sur les axes suivants, dans les deux directions :