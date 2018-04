L’école alternative des Cheminots a l’environnement à cœur

Crédit photo : Gracieuseté

Les projets environnementaux sont nombreux à l’école primaire de la rue Boardman à Delson. Cette année, les élèves du comité vert ont ajouté la semaine boîte à lunch zéro déchet à leurs activités. Grâce à cette initiative, le contenu des poubelles a été réduit de 53% entre le 19 et le 23 février.

Avant la mise en place de l’activité, le comité vert – animé par les enseignantes Caroline Boyer et Isabelle Turcotte – a analysé le contenu des poubelles après une journée de classe. Les mamans Marie-Christine Beaudry et Tippi Thole étaient également engagées dans le projet.

«On a d’abord classé les déchets en dix catégories et on a ensuite pesé les sacs, indique Mme Beaudry. Les plastiques et mouchoirs sont super légers donc on a aussi considéré le volume des sacs dans nos comparatifs.»

Durant une journée dite «normale», le comité a ainsi comptabilisé 15,5 kg de déchets produits par jour. Au cours de la semaine zéro déchet, cette mesure est descendue à 7,4 kg par jour.

L’enseignante Caroline Boyer constate que les élèves ont pris l’activité au sérieux.

«Pour encourager la participation, on avait organisé un concours, explique-t-elle. Le midi, une escouade remettait un coupon de participation à l’élève chaque fois que sa boîte à lunch était zéro déchet.»

En cinq jours, les ambassadeurs verts ont distribué 762 coupons aux 250 élèves de l’école. Les prix écologiques remis ont été offerts par le Jardin botanique de Montréal et la boutique La Vallée verte à Candiac.

Essouflement

Mme Boyer a remarqué que les élèves n’ont pas tous conservé leurs bonnes habitudes. L’école a d’ailleurs envoyé un sondage aux parents dans le but de connaître les défis qu’ils ont rencontrés et pour savoir comment les aider. Les résultats ne sont pas encore disponibles.

De son côté, Mme Beaudry affirme que les lunchs de sa fille de 3e année ont toujours été zéro déchet.

«On utilise des bouteilles réutilisables, des contenants et des Ziplocs en tissus lavables, énumère-t-elle. On n’est pas rendu au zéro déchet à la maison, mais on tend vers une réduction.»

Autres projets écologiques

Outre la semaine zéro déchet, les élèves du comité vert de l’école des Cheminots prennent soin des plantes des locaux et en créent de nouvelles à partir des boutures. Ils s’occupent aussi du jardin extérieur (création de semis, entretien, récolte, etc.) et de la logistique du compost. Pour le ménage, ils ont conçu un produit nettoyant écologique et des éponges à partir de tissus récupérés. Pour limiter la surconsommation et valoriser les jouets usagés, ils organisent des échanges de jouets.

«Un projet est aussi en cours pour obtenir des ruches sur le toit de l’école, mais il reste des choses à finaliser», affirme Mme Boyer.

Une distribution annuelle d’arbres gratuits aux familles de l’école, en collaboration avec l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, fait également partie des activités chapeautées par le comité.

Bourse de 20 000 $ de Bureau en gros

L’école alternative des Cheminots a été sélectionnée comme l’une des 10 lauréates du concours national «Donne des super pouvoirs à ton école» organisé par Bureau en gros et l’organisme Jour de la Terre Canada. «Parmi 740 candidatures reçues, cette école s’est distinguée par ses initiatives environnementales et de développement durable», est-il indiqué dans le communiqué de presse. Le 18 avril, la directrice de l’école, Nathalie Brault, a convoqué les étudiants à une assemblée spéciale pour annoncer et fêter ce prix, qui comprend un budget de magasinage de 20 000$ en articles technologiques chez Bureau en gros.