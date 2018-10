L’école secondaire de La Magdeleine hôte du congrès des jeunes d’Amnistie internationale

Crédit photo : Le Reflet – Archives

Quelque 500 participants se donneront rendez-vous au congrès des jeunes d’Amnistie internationale (AI) qui aura lieu à l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, le 3 novembre.

«En 2003, nous avions accueilli la 15e édition et en 2013, la 25e. L’école où devait se tenir le présent congrès s’est désistée et nous avons pris la relève. On fait en deux mois ce qu’on aurait fait en un an pour préparer cet événement», a expliqué Réal Houde, un des organisateurs du congrès.

Ce dernier est également animateur au Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire, notamment à l’école secondaire de La Magdeleine.

«Voir des centaines de jeunes réfléchir sur les droits humains sort de l’ordinaire. Ils font l’événement.» – Réal Houde

C’est sous le thème Libres, égaux et solidaires; le pouvoir des jeunes de changer le monde que la rencontre se déroulera. Cette thématique fait référence au premier article de la Déclaration universelle des droits de l’homme il y a 50 ans.

Réflexion

Cette journée sera l’occasion pour les participants des niveaux d’enseignements secondaire, collégial et universitaire de réfléchir sur les droits de la personne. L’activité permettra à ces derniers de s’informer, d’assister à des conférences, d’écouter le témoignage d’anciens prisonniers d’opinion, d’assister à des ateliers, et, à la fin de la journée, de participer à une marche de solidarité. Des kiosques d’organismes associés aux droits humains ou encore à l’environnement seront installés.

«Le congrès se veut une occasion de célébrer l’engagement des jeunes qui s’impliquent dans les différentes campagnes sur les droits humains. Il y a un élément festif. Par exemple, des élèves de l’école Saint-François-Xavier interpréteront des chansons», mentionne M. Houde.

Le principal intéressé souligne que la tenue d’un tel congrès démontre l’efficacité des actions d’AI.

«Ces congrès sont l’occasion pour les jeunes de rencontrer des gens (prisonniers d’opinion) qui ont bénéficié de leur aide via les campagnes de soutien.»

Une équipe

Au cours de l’entrevue, Réal Houde a tenu à préciser qu’il n’était pas le seul à s’occuper de l’organisation du congrès. Parmi les personnes qui contribuent également à la bonne marche de l’événement mentionnons, Jacques Poulin, coordonnateur du congrès pour l’organisme, Perrine Curé, responsable de la vie militante, Hawa Maïga, stagiaire, Lyne Bowes et Damien Madgin, tous deux enseignants à l’école secondaire de La Magdeleine, et Martin Lévesque (Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire notamment à l’école Fernand-Seguin).