L’école spécialisée Brenda Milner inaugurée

L’école spécialisée Brenda Milner, à Châteauguay, a été inaugurée le dimanche 6 octobre en présence de la grande dame qui lui a donné son nom.

Brenda Milner, 101 ans, a livré un discours devant plusieurs personnes rassemblées pour l’événement. Les représentants des deux commissions scolaires qui ont piloté le projet depuis ses débuts transcendaient la joie. «Cette école, on aurait pu la construire il y a 30 ans tant nous en avions besoin, fait par David D’Aoust, président de la Commission scolaire New Frontiers. Quand Marie-Louise Kerneïs (présidente de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries) m’a demandé qu’on s’associe pour réaliser le projet, ça semble avoir eu un plus gros impact auprès du gouvernement, qui a finalement accepté de le financer» explique-t-il.

À mi-chemin entre l’école et l’hôpital

Cette école spécialisée pour les enfants lourdement handicapés permettra à plusieurs d’entre eux d’éviter de faire des heures d’autobus matin et soir pour se rendre dans des institutions spécialisées à l’extérieur du territoire.

«C’est une première en Montérégie Ouest, confie le directeur de l’école, Christian Trudeau. On avait plusieurs locaux spécialisés dans nos écoles existantes, mais c’était à plus petite échelle, et traficoté avec les espaces qu’on avait. Là, c’est la première fois qu’on construit une école avec des locaux spécialement conçus pour recevoir ce type de clientèle.»

Depuis septembre, une cinquantaine d’élèves animent les corridors et classes de l’édifice. «Ça demande une grande adaptation pour tout le monde : ce sont comme de petits codes secrets à déchiffrer. Il faut répondre à leurs besoins, en se basant notamment sur leur plan de santé», explique M. Trudeau. Les enfants ont aussi plusieurs équipements avec eux (fauteuil roulant, marchette, etc.), ce qui a requis des corridors plus vastes.

Au total, l’institution peut recevoir près de 90 élèves de 4 à 21 ans, un nombre qui devrait être atteint à la prochaine rentrée. Les élèves sont encadrés par plusieurs spécialistes : enseignants spécialisés, psychologue, psychothérapeute, ergothérapeute, par exemple.

En plus des classes, l’école comprend des salles multisensorielles, de musicothérapie, un bassin thérapeutique, un gymnase, une salle de repas médicaux, une salle d’hygiène, entre autres.

Le budget alloué par le ministère de l’Éducation pour la réalisation de ce projet s’élève à quelque 28 M$.

Qui est Brenda Milner?

Surnommée «la grande dame de la mémoire», Brenda Milner est une neurologiste qui détient plus de 20 titres honorifiques, dont celui de l’Ordre du Canada, pour ses recherches sur le fonctionnement du cerveau et particulièrement de la mémoire. Elle est née à Manchester en Angleterre le 15 juillet 1918. Elle s’est installée à Montréal en 1944 pour enseigner la psychologie à l’Université de Montréal. Depuis 1950, elle est affiliée à l’Institut de neurologie de Montréal de l’Université McGill.