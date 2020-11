L’édition 2020 du Salon du livre de Montréal sera virtuelle

C’est lors de la fin de semaine du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2020 que se tiendra la toute nouvelle mouture du Salon du livre de Montréal. Cette année, pandémie oblige, elle sera virtuelle, mais pas ennuyante pour autant!

Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent au Palais des congrès pour acheter des livres, rencontrer ses auteurs préférés et assister à des conférences, tables rondes ou lectures publiques.

Évidemment, l’un ne remplace pas l’autre, mais l’équipe du Salon du livre a réussi à proposer une programmation intéressante qui mérite notre attention.

5 grands thèmes de conférences virtuelles 100% gratuites

Bonne nouvelle puisque le Salon du livre de Montréal est tenu à distance cette année, il n’y a pas de frais d’admission. Toutes les conférences sont elles aussi complètement gratuites. Elles sont séparées en cinq grands thèmes :

Famille et enfance

Féminisme

Récit et inspiration

Pluralité des voix

2020… et après?

Pour s’inscrire, on se rend simplement sur le site de la billetterie, on sélectionne le nombre de billets que l’on désire par événement, on remplit ses coordonnées pour réserver et le tour est joué!

Le jour venu, on reçoit un courriel de rappel qui contient le lien à cliquer pour se connecter au dit événement.

Il y a même des prix à gagner parmi tous les inscrits : un chèque-cadeaux de 500$ ainsi que 5 chèques-cadeaux de 100$ chacun de l’Association des libraires du Québec, échangeable dans les librairies indépendantes québécoises.

D’autres activités pour les plus jeunes et les familles

Parmi toutes les conférences, celles pour le public jeunesse et le public jeune adulte sont bien identifiées au cas où on voudrait assister à une conférence en famille.

Parlant de jeunesse, la maison d’édition Les histoires des 400 coups a créé une page Facebook qui vise les enfants, les parents, les enseignants et les bibliothécaires.

Plusieurs thématiques vont être abordées via Zoom, comme par exemple :

Se faire raconter une histoire.

Découvrir comment les livres sont créés.

Apprendre des trucs pour mieux dessiner.

La page est privée, et il faut faire une demande d’adhésion pour être membre, mais tout le monde est accepté. Tous les détails au sujet des diverses thématiques sont diffusés sur cette page.

Pour plus d’informations sur le Salon du livre, c’est par ici!

Pour faire une demande d’admission à la page Facebook Les histoires des 400 coups, c’est ici!