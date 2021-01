L’éducation par le jeu fait son chemin dans les maisons

Alors que l’éducation des élèves a été chamboulée depuis presque un an par la pandémie, des parents se tournent vers les jeux éducatifs pour diversifier l’apprentissage de leur enfant à la maison. Des intervenantes dans le milieu scolaire constatent une demande.

Tracy Germain, éducatrice à l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée à Saint-Philippe et propriétaire de la boutique de jeux éducatifs la Planète des petits monstres à Saint-Blaise, a définitivement remarqué un besoin.

«Il y a une très grosse demande pour les jeux québécois de la collection Placote. Les enfants ont eu un manque à l’école, alors les parents trouvent des façons de les éduquer», observe-t-elle.

Cette gamme d’une vingtaine de jeux permet de travailler la lecture, les mathématiques ou la conception des phrases, entre autres.

«Pour ce qui est vraiment spécifique, les jeux d’apprentissage permettent de travailler quelque chose de précis. Les parents savent de quoi leurs enfants ont besoin, donc c’est le fun de trouver un jeu qui comble ça», partage Mme Germain.

Trousses éducatives

En mode développement durant la première vague de la pandémie et l’été, deux mères et éducatrices spécialisées à la tête de l’entreprise Des racines et des ailes ont également remarqué que les parents optent pour de nouvelles avenues d’apprentissage. Le temps des Fêtes en plein confinement a d’ailleurs fait exploser la demande de leurs boîtes éducatives, disent-elles. Cela les a inspirées.

«On veut maintenant explorer la littérature jeunesse à partir de trousses éducatives», confie Jasmine Papageorges.

Ceux qui se sont retrouvés en quarantaine ont trouvé cette option utile, a-t-elle constaté.

«Surtout que les magasins sont fermés, alors les parents ne peuvent pas se procurer du matériel», fait remarquer Stéphanie Gauvin.

Les boîtes éducatives sont livrées ou peuvent être ramassées à la boutique Lavallée verte, à Candiac.

«On sent qu’avec la COVID-19 et tout ce qui en découle, les jeux éducatifs ont leur place dans les maisons.» -Jasmine Papageorges

Outiller les parents

Maman de deux enfants à la maison en 2019, Mme Papageorges rencontrait beaucoup de parents qui l’enviaient, mais qui craignaient que leurs progénitures ne soient pas prêtes pour l’école s’ils n’allaient pas à la garderie.

«Je trouvais ça dommage que les parents se sentent si démunis face au développement de leurs enfants. J’ai donc décidé de me lancer dans la confection de boîtes éducatives», explique la Candiacoise.

L’objectif initial des trousses était de préparer les petits à la maternelle en leur apprenant à découper, à écrire ou à compter. Elles s’adressent surtout aux enfants âgés entre 3 et 7 ans. Le plus important pour Mme Papageorges, également formée en coaching familial, était que ce soit amusant, afin que «l’apprentissage se fasse à travers le jeu».

Des racines et des ailes, dont le nom fait référence aux fondations solides nécessaires aux enfants, mais aussi à des ailes pour grandir et s’épanouir, a accueilli Mme Gauvin au printemps 2020.

L’enseignante en adaptation scolaire de Saint-Michel était alors en pause et «cherchait son X». Les deux femmes se sont rencontrées sur les réseaux sociaux et ont connecté.

«Je me suis dit go! Ça m’allumait de créer en outillant les parents, toujours en pensant au jeu», partage Mme Gauvin qui a elle-même utilisé une boîte avec son fils de 4 ans.

Mme Papageorges ajoute que les coffrets permettent également de passer du temps de qualité en famille.

«Beaucoup disent qu’ils aiment moins, par exemple, jouer à la poupée avec leurs enfants parce qu’ils ont de la difficulté à entrer dans l’imaginaire. Là, ils n’ont pas à chercher des idées», dit-elle.

Du soutien à domicile est également offert par Des racines et des ailes.

Thématiques

Alors que les enfants bricolent et apprennent à la garderie avec des thèmes classiques comme le temps des pommes à l’automne, le duo tente de sortir des sentiers battus en explorant les licornes, les voyages autour du monde, les robots ou la jungle.

À partir des thématiques, les trousses sont créées de A à Z, du canevas à l’imprimerie, en passant par l’achat de matériel et de la création d’histoires. Les boîtes contiennent des fiches d’exploration, des bricolages, des jeux de manipulation et un cahier d’activités couvrant quatre sphères de développement, soit la motricité fine et globale, le langage et le social.