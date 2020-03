Legault veut compenser les travailleurs payés moins que 2000 $ par mois

Le premier ministre François Legault veut que le gouvernement du Québec compense les travailleurs qui gagnent moins de 2000 $ par mois.

Ce, à la suite de la décision d’Ottawa de verser cette somme pendant 4 mois aux gens qui se retrouvent sans revenu à cause de la COVID-19. La mesure fait en sorte que c’est moins payant pour certains de continuer à travailler, notamment de précieux employés du réseau de la santé.

«Les gens qui continuent de travailler et qui gagnent moins de 2000 $ par mois, j’ai demandé au ministre des Finances de trouver une manière de vous compenser», a déclaré M. Legault lors de son point de presse quotidien, vendredi.

Deux régions à éviter

Au Québec, deux régions sont particulièrement affectées, Montréal et l’Estrie, a souligné François Legault. Pour les résidents de ces régions, «c’est encore plus important de rester à la maison autant que possible», a insisté le premier ministre. Il a exhorté les gens des autres régions : «ne faites pas exprès pour aller à Montréal ou aller en Estrie».

Bénévolat

Des gens ont vu une contradiction entre les consignes de rester à la maison et son appel à faire du bénévolat, a observé François Legault.

«Il n’y a pas de contradiction, a-t-il fait valoir. Autant que possible on reste tous à la maison, sauf pour aller recevoir et donner des services essentiels. C’est sûr que les gens doivent sortir pour aller à l’épicerie. Quand on parle d’aller chercher de la nourriture pour les 70 ans et plus ça prend des bénévoles».

Son appel de proposer ses services sur le site jebenevole.ca a été entendu, s’est réjoui M. Legault.

«Immense merci à ceux qui se sont inscrits pour faire du bénévolat. La réponse a été tellement bonne que ça a fait sauter le portail. On peut être fier des Québécois», a-t-il exprimé.

Plus de 12 000 personnes se sont manifestées. Le portail est revenu à la normale.

Les « fameuses marches »

Se retrouvant en congé forcé, plusieurs s’adonnent à la marche. Une bonne chose, tant qu’on respecte les règles et qu’on n’ait pas de symptômes de la COVID-19, a répété M. Legault.

«Les fameuses marches, c’est important. Faites attention, restez à deux mètres des autres personnes. Si vous avez des symptômes du virus, vous n’allez pas prendre de marche», a mis en garde le premier ministre.

Plus à risque, les voyageurs sont priés de rester à la maison mais s’ils marchent ils doivent se tenir loin des autres, a laissé entendre le premier ministre.

TPS et TVQ

Pour les aider, Québec et Ottawa repoussent au 30 juin les paiements de TPS et TVQ des entreprises qui étaient dus en mars.

Merci du jour

Le premier ministre a adressé aux camionneurs son merci du jour.

Bilan du Québec

18 décès

2021 cas confirmés (+392)

141 hospitalisées