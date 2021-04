Légère augmentation des cas de COVID-19 dans trois villes

Le nombre d’individus présentement atteints de la COVID-19 est en hausse de trois à cinq à La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine, selon les données publiées par la Direction de santé publique de la Montérégie. Ce, du 18 au 21 avril.

La situation est stable dans autant de villes. Une diminution de deux cas est enregistrée à Saint-Philippe.

En Montérégie, il y a présentement 1 350 cas actifs de COVID-19. La tranche d’âge la plus touchée demeure celle des 10-19 ans, suivie des 40-49 ans. On y compte 95 éclosions, nombre à la hausse en milieu scolaire et en milieu de garde où 37 et 12 éclosions respectivement sont signalées.

Cas par ville

Candiac : 9 (stable)

Delson : 6 (stable)

La Prairie : 17 (+4)

Saint-Constant : 20 (+3)

Sainte-Catherine : 10 (environ +5)

Saint-Mathieu : aucun (stable)

Saint-Philippe : 5 (-2)