Légère hausse des cas de COVID-19 dans la région

La Direction de santé publique de la Montérégie a recensé huit nouvelles personnes atteintes par la COVID-19 dans la région, selon son plus récent bilan.

Sur le territoire du Reflet, les cas sont en augmentation à Saint-Constant (+5), à Saint-Catherine (+2) et à Candiac (+1). Le bilan demeure stable à La Prairie, Delson, Saint-Philippe et Saint-Mathieu.

La Montérégie est la 2e région la plus touchée au Québec par le coronavirus, derrière Montréal. On y recense 1 807 cas, 148 personnes hospitalisées, dont 22 aux soins intensifs, et 26 décès, soit 5 de plus qu’hier.

Bilan par villes

Saint-Constant: 42 (+5)

La Prairie: 26 (stable)

Sainte-Catherine: 23 (+2)

Candiac: 17 (+1)

Saint-Philippe: 8 (stable)

Saint-Mathieu: 5 (stable)

Delson: -5 (stable)