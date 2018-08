L’entreprise d’aspirateurs Dyson s’apprête à lancer sa voiture électrique

Article par Olivier Beaulieu

La marque Dyson est reconnue dans le monde entier pour son caractère novateur et sécuritaire ainsi que son design résolument moderne. La marque a connu une croissance mondiale impressionnante en seulement quelques décennies! Son fondateur, Sir James Dyson, l’inventeur de l’aspirateur sans sac, a décidé de se lancer dans le développement d’une voiture électrique en 2015.

En septembre dernier, lorsqu’il en a fait l’annonce publique, il a dévoilé un plan de mise en marché ambitieux, mais fort intéressant! Il y a quelques semaines, Dyson a enregistré une marque de commerce du nom de Digital Motor. On peut donc conclure que le projet va bon train.

Actuellement, plusieurs manufacturiers dont Toyota, Porsche et BMW sont dans la course pour mettre en marché une batterie à électrolyte solide, une alternative plus sécuritaire à celle utilisée actuellement, au lithium-ion à électrolyte liquide. À l’heure qu’il est, personne n’est encore parvenu à installer une telle batterie dans une voiture, mais Dyson croit pouvoir relever le défi d’ici à 2019. L’arrivée des batteries à électrolyte solide modifierait drastiquement les performances de la voiture. Elles offriraient une meilleure autonomie aux véhicules et la recharge complète serait bien plus rapide.

Actuellement, trois milliards de dollars ont été alloués à la création de la voiture électrique et à sa batterie. De plus, Dyson désire faire croître l’équipe affectée au projet de 400 à 700 employés. Le plan de l’entreprise est de commercialiser trois modèles de voitures dans un avenir rapproché. Le premier s’adresserait à un segment de consommateurs mieux nanti et s’inscrirait dans la même catégorie que la Tesla Model S alors que les deux autres seraient bien plus accessibles. On prévoit une production limitée à 10 000 unités seulement pour le premier modèle. On espère ainsi tester des technologies sur le marché et appliquer les conclusions aux modèles suivants.

Selon plusieurs analystes, le saut que Dyson fait de l’aspirateur vers la voiture électrique est à la fois téméraire et menaçant. L’entreprise possède le capital financier et mise sur l’une des meilleures équipes de design du globe. Ne reste plus qu’à livrer la marchandise et commercialiser leur première voiture électrique. Plus de détails sur le projet seront dévoilés vers la fin de l’année 2018.