L’entreprise doit fermer à la mi-juillet : Pas de relance de l’usine GE Power à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le sort de l’usine GE Power à La Prairie semble être scellé. Les démarches du syndicat et du gouvernement pour sauver l’entreprise de la fermeture décrétée par GE Power pour préserver l’expertise et les quelque 200 emplois locaux n’ont pas donné de résultats.

Les espoirs étaient pourtant permis lorsque la ministre de l’Économie et vice-première ministre, Dominique Anglade, a rencontré, sous l’initiative du député de La Prairie, Richard Merlini, le syndicat de l’usine à la fin de février. Différentes options étaient envisagées, dont celles du reprenariat, c’est-à-dire le rachat des activités de l’entreprise par des employés. Il était aussi question de démarchage en vue de solliciter un entrepreneur qui prendrait la relève.

«On se serre les coudes. Plusieurs ne savent pas s’ils vont trouver un autre emploi.» – Hugues Rolland, président du syndicat national des travailleurs en accessoires électriques SNTAE affilié à la CSN.

«C’est une énorme déception que nous avons du gouvernement et de leurs démarches. C’est pratiquement insultant. Il y a eu un gros délai avant qu’on ait une réponse de l’équipe de Dominique Anglade. Ça a pris huit semaines avant qu’on aille un retour. Les solutions qu’ils nous ont amenées étaient loin d’être concrètes», a déploré au Reflet Hugues Rolland, président du syndicat national des travailleurs en accessoires électriques SNTAE affilié à la CSN.

Il ajoute toutefois que GE Power n’a pas démontré d’ouverture face à un éventuel rachat des installations de La Prairie.

«On fait face à un mur devant les dirigeants la GE», a-t-il lancé.

Moral

Hugues Rolland a indiqué que la fermeture de l’usine prévue le 1er juillet, le sera plutôt aux alentours du 20, histoire de compléter les commandes en cours.

«Il y a un sentiment d’incertitude chez les employés. Ils sont à fleur de peau, nerveux, mais la chimie entre eux est bonne», ajoute le président du syndicat.

Des discussions ont lieu entre GE Power et ses travailleurs concernant un transfert possible vers d’autres lieux de production de la compagnie, soit à Sorel ou Bromont.

Le député déplore la situation

Richard Merlini se dit désolé de la fermeture de la GE Power, malgré notamment les quatre rencontres qu’il a organisées pour réunir les acteurs dans ce dossier.

«L’usine a toujours été investie par des capitaux étrangers. Avant c’était Alstom, après GE Power. Cette dernière fait face à un marché qui est tombé et a procédé à des licenciements. Je suis intervenu pour m’assurer que GE allait faire les choses dans l’ordre pour les travailleurs qui perdront leur emploi ou seront relocalisés. Environ 60% des emplois, de ce que je sais aux dernières nouvelles, seront relocalisés», a expliqué M. Merlini.

Le député s’est dit déçu de l’attitude d’Hydro-Québec. La société d’État est le client principal des composantes électriques de haute et de moyenne tension qui sont produites à La Prairie. En décembre 2017, Hydro-Québec avait indiqué au Journal de Montréal qu’elle avait l’intention de continuer de faire affaire avec GE Power malgré la fermeture à La Prairie.

«Hydro-Québec n’a pas voulu secourir d’une quelconque façon que ce soit l’usine de La Prairie. Ce qui est très dommage», a déclaré le député.

Il ne croit pas que la fermeture de l’entreprise nuira à sa campagne électorale.

«C’est une décision qui est fort malheureuse, mais c’est une décision d’affaires. On a tout fait pour conserver les activités de l’usine. Si j’étais demeuré assis les bras croisés, là, on serait en droit de me le remettre sous le nez», a indiqué M. Merlini.

Rappel

C’est le 28 novembre 2017, que GE Power a annoncé l’arrêt de la production de son usine dans un plan de compressions qui touche 12 000 employés à travers le monde. L’entreprise a été mise en service lors de la création d’Hydro-Québec, il y a 53 ans.

À LIRE AUSSI SUR LE MÊME SUJET :

Fermeture de l’usine cet été : la ministre de l’Économie rencontre le syndicat de GE Power

Fermeture de GE Power à La Prairie : Québec apportera son soutien aux employés

Fermeture de l’usine GE Power à La Prairie : La Ville s’engage à épauler les travailleurs

L’usine GE Power à La Prairie ferme ses portes