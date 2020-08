L’équipe de la série Faits Divers de retour à Sainte-Catherine

Les caméras tournant les images de la 4e saison de l’émission Faits Divers prennent à nouveau d’assaut des rues de Sainte-Catherine ces 20 et 21 août, près du motel situé boulevard Marie-Victorin. Des résidents peuvent apercevoir des acteurs et membres de l’équipe, masqués en raison de la pandémie, circuler entre le camp de base et le lieu de tournage.

À LIRE AUSSI: La série Faits divers 3 tournée à Saint-Constant

Tournage de la télésérie Faits divers, prise deux

La résidence où des scènes sont tournées est celle du personnage principal de Constance Forest, campé par Isabelle Blais. C’est pourquoi l’équipe y revient.

La production en ait à sa 5e journée de tournage seulement depuis le 11 août, laisse savoir Hélène Faubert, relationniste.

«Il est donc trop tôt pour parler du déroulement. Il faut savoir que nous ne tournons pas tous les jours. Pour le moment, tout se passe bien et dans le plus grand respect des consignes», soutient-t-elle.

4e saison

«Un cartel mexicain, une entreprise de vitres teintées, un crématorium de petits animaux, une travailleuse humanitaire récemment retraitée et les chroniques radio d’un intellectuel de droite» résument ainsi la nouvelle saison de Faits Divers.

Alors qu’elle devait se terminer à la saison 3, Radio-Canada a annoncé cet été que l’émission serait de retour avec six épisodes.

La distribution compte de nouveaux visages, dont ceux de Simon Lacroix, Éric Bruneau, Dominique Leduc, Myriam Fournier, Joanie Martel, Arturo Oliva, Mélanie Pilon, Paul Houde, Hugo Dubé, Louis-Philippe Dandenault et Hugo Giroux. Ils se joignent à Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier, Patrick Hivon, Fred-Eric Salvail, Maxime Mailloux, Emmanuelle Lussier-Martinez, Guy Nadon et plusieurs autres.