L’équipe de recherche clinique en oncologie au CICM : participer à des percées médicales innovantes

Dans chaque témoignage présenté par la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne dans le cadre du Défi des générations contre le cancer, un élément ressort à tout coup: l’expertise des équipes médicales du Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM).

Composées de médecins, infirmières, psychologues et travailleurs sociaux, ces équipes œuvrent au quotidien pour la santé des patients traités en oncologie à l’Hôpital. Cette interdisciplinarité médicale unique en Montérégie permet aux patients d’avoir accès à tous les services dont ils ont besoin durant leur parcours, et ce, sous un seul et même toit.

«L’apport unique de chaque intervenant a des bienfaits importants sur le cheminement des patients et contribue sans aucun doute à leur trajectoire de guérison», indique Jean Lebrun, psychologue au CICM.

Parmi ces équipes médicales, celle de la recherche clinique en oncologie joue un rôle des plus innovants. L’objectif de la recherche clinique est de tester et de permettre l’accès à un nouveau traitement ou un nouveau médicament, tout en récoltant des informations probantes sur celui-ci. Analysées tout au long de l’étude, ces données permettent d’évaluer l’efficacité de ce nouveau traitement/médicament, et ultimement, de déterminer si celui-ci peut être offert à tous. Les patients qui y participent doivent répondre à plusieurs critères d’éligibilité, afin de comparer les informations recueillies avec des cas similaires.

«Des histoires comme celles de M. Bouthillier ou de Mme Courchesne, pour qui le protocole de recherche en immunothérapie semble avoir réellement fonctionné, ça nous touche énormément!, affirme Suzanne Rochette, infirmière de recherche clinique en oncologie. Ça justifie la pertinence de notre travail comme équipe multidisciplinaire et l’importance des percées médicales pour les patients atteints de cancer.»

Lorsqu’on leur pose la question, les différents intervenants affirment que ce qu’ils apprécient le plus de leur travail, c’est le grand esprit de collaboration au CICM. Ils sont fiers de dire qu’ensemble, ils se mobilisent quotidiennement pour leurs patients! Tout comme le fait la communauté du Défi des générations contre le cancer, année après année.

Vous souhaitez participer au Défi ou en savoir plus: www.fhclm.ca/defi.

(Source: Fondation Hôpital Charles-LeMoyne)