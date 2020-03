L’équipe du Reflet produit une édition 100 % féminine

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’édition papier du Reflet du 4 mars a été conçue au féminin à 100%. D’éléments visuels créés spécialement pour l’illustrer à un cahier spécial, en passant par des articles au sujet de femmes qui se démarquent, l’équipe a pensé à tout pour rendre hommage à celles qui s’illustrent dans la région.

À la une, l’équipe de designers graphiques a laissé libre cours à sa créativité afin de concevoir un logo composé de papillons. À l’intérieur, plusieurs pages aux accents de couleur fuchsia sont visibles.

En manchette principale, Nathalie Bérubé, directrice de l’école primaire La Magdeleine à La Prairie depuis 10 ans, raconte son parcours. Il y a 20 ans, quand elle a commencé à enseigner, seuls des hommes occupaient des postes à la direction d’écoles. Elle a vu la tendance se renverser, mais considère que l’apport masculin reste important en milieu scolaire: Une directrice prône l’équilibre des genres en milieu scolaire.

De plus, pour cette édition spéciale, l’équipe a fait appel à une chroniqueuse invitée. Sylvie Lussier, auteure d’émissions télévisés comme l’Auberge du chien noir, 4 et demi et 5e rang a ainsi signé une chronique: Je suis une auteure féministe.

Un billet d’humeur a également été rédigé sur le jugement des femmes…envers les femmes.

Plusieurs employées du Reflet ont exprimé en quoi elles considèrent que la Journée internationale de la femme est toujours pertinente.

Un cahier spécial rend hommage aux femmes d’affaires d’ici dans lequel les lecteurs peuvent découvrir ou reconnaître des entrepreneures et ce qui fait leur force.

Lisez ou relisez cette édition en version électronique et complète ICI.