Léry vue par… Catherine Bérubé

Catherine Bérubé est actrice. Dans les dernières années, elle a interprété des rôles dans les séries Épidémie, Le jeu et District 31, notamment. En avril, la résidente de Léry et son conjoint devaient commencer le tournage de leur premier long-métrage commun, mais celui-ci a dû être repoussé en 2021 en raison de la pandémie.

Pourquoi avez choisi de vous installer à Léry ?

Nous vivons dans une demeure sur le chemin du Lac-Saint-Louis depuis deux ans. La famille de mon conjoint réside dans le secteur et, quand nous avons eu notre fille, nous avons décidé de nous rapprocher de sa famille. Et puis, cette route est tellement belle! Quand nous nous rendions à Beauharnois, nous faisions un détour par ce chemin.

Qu’aimez-vous de votre ville ?

L’abondance de végétation. C’est aussi l’endroit idéal pour faire de grandes randonnées à vélo et à pied. Nous adorons rouler à vélo jusqu’à Châteauguay avec notre fille et profiter du plein air.

Quelles sont vos bonnes adresses ?

L’île Saint-Bernard et son café sont des incontournables dans la région. J’aime beaucoup aussi le Victoria Café à Châteauguay. Pour un repas rapide à prix économique, le restaurant Ye Olde Orchard est notre choix. On m’a beaucoup recommandé le restaurant El Cactus à Châteauguay, j’aimerais bien l’essayer une fois.

Avez-vous des trésors cachés à recommander ?

Il y a une passerelle au bout du chemin du Lac-Saint-Louis qui relie à Châteauguay. La vue est magnifique! Et puis, il y a une petite plage près du parc Joseph-Allard où on aime bien arrêter quand on roule à vélo.