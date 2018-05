Article par Le Guide de l’auto

Vous cherchez le meilleur habitacle qui existe sur le marché? Bien sûr, ça dépend de vos goûts personnels et de vos besoins précis en termes de confort et de technologie. Or, si vous connaissez la liste annuelle des 10 meilleurs intérieurs de voitures du magazine américain WardsAuto, vous savez qu’il s’agit d’une excellente référence et d’un très bon point de départ pour magasiner.

Pour 2018, une quarantaine de modèles entièrement nouveaux ou largement redessinés se trouvaient en lice. Peu importe leur prix, ils ont tous repoussé des limites sur le plan du style, des matériaux et des couleurs (le rouge avait définitivement la cote auprès des designers). Certains ressemblent même davantage à des concepts qu’à des véhicules de production.

« Bon nombre de consommateurs finissent par choisir un intérieur noir, gris ou beige, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent des décors excitants, remarque Drew Winter, directeur sénior du contenu chez WardsAuto. Les modèles que nous honorons cette année feront leur bonheur. »

Comme vous l’avez peut-être constaté, les blocs de cadrans entièrement numériques et multifonctionnels sont une tendance de plus en plus répandue dans l’industrie automobile, mais plusieurs autres innovations rendent les voitures et les camions d’aujourd’hui pour le moins futuristes – ou tout simplement cool – allant de l’affichage tête haute à la recharge sans fil en passant par les rétroviseurs intelligents.

Voici donc les 10 meilleurs intérieurs de voitures en 2018 selon WardsAuto, en ordre alphabétique (PDSF de base entre parenthèses). Ne manquez pas de les admirer dans notre galerie de photos ci-dessus.

Vous pouvez aussi les comparer avec le palmarès de 2017.