Les 15 plaques personnalisées plus rigolotes qu’on a vues

Article par Germain Goyer

Depuis le 27 juillet, les propriétaires de véhicules ont le loisir de commander une plaque personnalisée. Parmi les milliers de Québécois qui se sont laissés tenter par cette offre de la SAAQ, force est d’admettre que certains ont fait preuve d’une grande originalité.

COUCOU

Alors que certains ont décidé d’inscrire des vulgarités, cet automobiliste a plutôt eu l’idée de saluer gentiment chacun des conducteurs qu’il allait dépasser.

BONJOVI

Tout simplement parce que « YOUGIVELOVEABADNAME » ne rentrait pas…

VAGINA

Après « PENIS » qui a fait les manchettes du Journal de Montréal quelques jours à peine après la mise sur pied de ce projet de la SAAQ, c’était la suite logique.

SAPOUUD

Un amateur inconditionnel du groupe hip-hop Les anticipateurs.

LOLAUDI

Quand un fier propriétaire de BMW taquine les propriétaires de véhicules Audi…

LOLAMG

Et celui-ci se moque bien de ceux qui roulent en Mercedes-AMG.

1KAYAK9

Est-ce que quelqu’un pourrait lui dire qu’il s’agit d’une Subaru Outback d’occasion et non d’un kayak neuf?

GOQLASQ

Sans doute essaie-t-il de nous faire comprendre qu’il n’a pas encore réussi à semer les policiers.

4TWNTY

Maintenant que le cannabis est légal au Canada, ce propriétaire de Tesla Model 3 sera peut-être moins impatient quant à l’arrivée du 20 avril prochain.

PAPAPA

Un père très fier ou un grand admirateur d’Alex Nevsky et de la chanson « On leur a fait croire ».

OUTAGAS

Beau clin d’œil à la DeLorean DMC-12 du film Retour vers le futur qui portait la plaque d’immatriculation « OUTATIME ».

TTUCAVE

Ce conducteur de Nissan Altima remet en question l’intelligence de celui qui le suit sur la route…

LOLV8

Vous pensez avoir une grosse cylindrée avec votre V8? Le propriétaire de cette Viper propulsée par un V10 ne semble pas impressionné…

IRARREF

Prière de lire à l’envers.

HOWUDN

« How you doing », une réplique célèbre de Joey dans la série américaine Friends.