Les 40 couleurs de la Volkswagen Golf 2019

Article par Michel Deslauriers

Les constructeurs et les consommateurs ne prennent pas souvent de risques lorsqu’il est temps de choisir des couleurs de carrosserie pour leurs véhicules – surtout en Amérique du Nord. Pour les modèles populaires, on se limite souvent à diverses nuances de gris, au noir et au blanc, et quelquefois, un rouge, un bleu et un brun. Ou beige.

Toutefois, on peut comprendre que très peu de gens s’achèteraient une Honda Accord jaune serein, ou un Nissan Rogue rose bonbon. Dans quelques rares cas, on a droit à une couleur flyée pour un nouveau modèle, mais offerte pendant seulement un an, peut-être deux. Un bel exemple, c’est le vert lime de la Honda Civic coupé.

On a beau critiquer les constructeurs, il reste que la clientèle est frileuse lorsque vient le temps de choisir la couleur de leur nouveau véhicule, puisque celle-ci aura un impact sur la valeur de revente. Et une couleur trop éclatée risque d’être difficile à vendre, et la voiture neuve pourrait traîner chez le concessionnaire pendant un bon moment, avant d’être vendue avec un gros rabais.

Pourtant, Volkswagen s’est lancé. En Europe, les acheteurs ont beaucoup plus de choix de couleurs et font preuve d’audace par rapport aux acheteurs nord-américains. Les constructeurs réduisent les coûts de production en peinturant leurs véhicules par lots, ou par batchs en bon français. Si un acheteur désire une couleur qui sort de l’ordinaire, il faut payer un supplément.

Au Canada, une gamme de couleurs spéciaux a été offerte pour la Volkswagen e-Golf et la Golf R, et on en compte maintenant 40. Outre les couleurs dites régulières, on peut choisir une de celles-ci pour la Volkswagen Golf R 2019 :

Anthracite Metallic (nouveau en 2019)

Caribbean Green (nouveau en 2019)

Dark Burgundy (nouveau en 2019)

Dust Gray (nouveau en 2019)

Futura Yellow (nouveau en 2019)

Graphite Metallic (nouveau en 2019)

Mocha Anthracite (nouveau en 2019)

Moss Green (nouveau en 2019)

Mystic Blue Pearl (nouveau en 2019)

Nogaro Blue (nouveau en 2019)

Oxide Red (nouveau en 2019)

Slate Grey (nouveau en 2019)

Squirrel Gray (nouveau en 2019)

Star Blue (nouveau en 2019)

Jazz Blue Pearl

Techno Blue Pearl

Inky Blue Pearl

Prussian Blue Metallic

Azure Blue Pearl

Deep Blue Pearl

Sarantos Turquoise

’91 Blue

Ice Blue

Viper Green Metallic

Racing Green

Reseda Green

Cliff Green

Irish Green

Magma Orange

Copper Orange Metallic

TNT Orange

Violet Touch Pearl

Traffic Purple

Dark Violet Pearl

Mars Red

Bordeaux Red Pearl

Hot Chili Pearl

Raspberry Red

Ginster Yellow

Curry Yellow

Notons que Harvest Moon Beige, Champagne Metallic, Terra Brown et Laser Blue Pearl étaient disponibles en 2018, mais ne le sont plus pour 2019.

Ces 40 couleurs ne sont disponibles que sur commande spéciale. Et ces couleurs spéciaux coûtent un supplément de – assoyez-vous – 2 995 $, taxes en sus.

Ça sera donc aux acheteurs de décider s’ils veulent prendre le risque de choisir une de ces teintes et d’obtenir une voiture qui sera difficile à revendre, ou qui vaudra cher par sa rareté. Des couleurs dispendieuses, certes, mais au moins, nous avons maintenant plus de choix.