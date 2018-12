Les 5 nouvelles commerciales les plus populaires en 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Extrait de la nouvelle publiée le 10 janvier.

Saint-Constant souhaite depuis longtemps que Sainte-Catherine lui cède ce terrain dans le but de construire une bretelle et une entrée de ville à l’angle de la rue Saint-Pierre et de la route 132. Comme les deux municipalités n’arrivent pas à s’entendre, l’équipe de Jean-Claude Boyer demande l’annexion de l’immeuble situé au 3945, route 132.

Une résolution à cet effet a été adoptée à l’unanimité en séance de conseil, le mardi 9 janvier. Ce sera à la Commission municipale du Québec de trancher.

Extrait de la nouvelle publiée le 1er février

Une publicité annonçant une «vente de fermeture» et des «40 à 60% de rabais sur tout en magasin» a été livrée par la poste à des résidents de la région.

Selon une source, la décision de fermer viendrait du bureau-chef dans le but d’éliminer la compétition interne. La direction voudrait favoriser le Sports experts au Dix30 à Brossard, dont la superficie de magasinage est beaucoup plus grande. De plus, ce magasin nuirait à la rentabilité de celui de Delson.

Une dizaine d’employés, dont la majorité à temps partiel, ont perdu leur emploi.

Extrait de la nouvelle publiée le 10 janvier

Le fondateur des populaires restaurants Como Pizzeria, Francesco Porco, est décédé le mardi 9 janvier, à l’âge de 90 ans.

M. Porco a ouvert la première succursale en 1967 dans un local du Vieux-La Prairie. Il a déménagé sur le site actuel du boulevard Taschereau deux ans plus tard. La succursale de Delson a accueilli ses premiers clients en 1999.

L’homme d’affaires a pris sa retraite à 65 ans, en 1992, et a cédé complètement les rênes de l’entreprise à ses fils Joseph et Robert.

Extrait de la nouvelle publiée le 10 mai

Les pizzas, lasagnes, boulettes de viande et autres plats signatures des restaurants Como Pizzeria ont été rendus disponibles en épicerie, depuis mai.

Les produits surgelés sont distribués dans plus de 200 points de vente en Montérégie, indique le copropriétaire Robert Porco.

Le restaurateur a obtenu son permis de vente au détail lorsqu’il a aménagé ses installations de production de sauce dans le bâtiment adjacent à sa succursale de Delson en octobre.

Un distributeur était intéressé depuis longtemps à commercialiser à grande échelle les plats de Como Pizzera, mentionne M. Porco.

Extrait de la nouvelle publiée le 7 décembre

Le marché d’alimentation Pasquier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, évaluait en décembre la possibilité d’aménager une succursale dans le local de l’ancien Provigo à Delson, mais rien n’est coulé dans le béton.

«Si vous me demandez si on a un intérêt pour cet emplacement, c’est oui, réagit Robert Paquette, copropriétaire avec ses deux frères du commerce, lorsque contacté par Le Reflet en réaction à des rumeurs persistantes depuis plusieurs semaines. Cependant, rien n’est signé ni attaché pour le moment. Est-ce que ça va aboutir? C’est ce qu’on regarde.»