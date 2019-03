Les 50 ans de Honda au Canada en chiffres et en voitures

Article par Guillaume Rivard

Voilà 50 ans cette semaine que Honda a amorcé ses activités au Canada. Une cérémonie spéciale s’est d’ailleurs déroulée au siège social de l’entreprise à Markham, en Ontario, en présence de Toshiaki MikoShiba, président et chef de la direction de Honda en Amérique du Nord, et de Dave Gardner, président et chef de la direction de Honda Canada.

Le constructeur japonais, qui a été le premier à venir fabriquer des véhicules chez nous, figure parmi les marques les plus populaires auprès des consommateurs, notamment en raison de la qualité, de la fiabilité et de l’agrément de conduite de ses modèles. Rien ne l’illustre mieux que l’histoire d’amour entre les Canadiens et la Honda Civic, qui domine les ventes de voitures au pays depuis 21 années consécutives.

Honda Canada a vendu plus de 4 millions de véhicules depuis son incorporation le 11 mars 1969? Quatre ans plus tard, après s’être fait connaître par ses motos et ses produits motorisés, Honda a vendu sa première Civic.

Dans la décennie suivante, plus précisément en 1986, Honda a ouvert sa première usine en sol à Alliston, en Ontario, afin de construire la berline Accord. Une deuxième installation a vu le jour là-bas en 1998 pour produire la minifourgonnette Odyssey, puis une troisième en 2008 pour assembler des moteurs à quatre cylindres.

En 2015, un investissement de 857 millions $ a fait d’Alliston la principale usine mondiale de la 10e génération de la Civic. Au total, plus de huit millions de voitures et de camions légers destinés au Canada et à d’autres marchés ont été fabriqués à cet endroit.

Regroupant aujourd’hui près de 19 000 employés, Honda Canada compte donc sur deux usines (d’où sortent non seulement les berlines et coupés Civic, mais aussi le Honda CR-V), une usine de moteurs, des bureaux de ventes et un réseau national de plus de 600 concessionnaires d’automobiles, de motos et d’équipements motorisés.

La gamme de Honda propose 11 véhicules différents, allant de la sous-compacte Fit à la camionnette intermédiaire Ridgeline en passant par le tout nouveau VUS à vocation plus hors-route, le Passport.